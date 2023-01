Diefflen eröffnet gegen Lebach-Landsweiler Masters-Auslosung im Auersmacher Clubheim

Am Sonntagabend wurden die Vorrundengruppe des diesjährigen Volksbankenmasters ausgelost. In Gruppe A wurden mit dem Verbandsligisten SG Lebach-Landsweiler und dem Saarlandligisten SV Saar 05 auch die beiden Oberligisten Auersmacher und Diefflen gelost. Damit finden drei Saarlandligisten, Quierschied, Rastpfuhl und Köllerbach zusammen mit dem zweiten Verbandsligisten vom Hellas Bildstock in Gruppe B ihren Startplatz.

Spielplan

Somit beginnt das langerwartete Turnier in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle mit der Partie zwischen Lebach-Landsweiler und dem favorisierten Oberligisten aus Diefflen. Da auch noch Auersmacher in dieser Gruppe wartet, geht es schon im ersten Spiel um die Wurst. Überhaupt wird die Stimmung in der Halle schon beim ersten Spiel wieder überkochen, da alle Teilnehmer mehr als 200 Karten für ihre Fans ordern konnten. Für die restlichen ca. 800 Karten im freien Verkauf gab es beim Saarländischen Fußballverband mehr als 10.000 Kartenanfragen. Die glücklichen Gewinner der Auslosung haben ihre Nachricht schon seit dem 26. Januar in ihrem email-Postfach.

„Die Auslosung der Finalgruppen live in der Sportarena war der erste Höhepunkt für unsere Vereine beim diesjährigen Volksbanken Masters. Wir fiebern jetzt dem Finale am Sonntag entgegen. Ich freue mich mit unseren Fußballfans auf eine großartige Atmosphäre in der ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle“, so Josef Kreis, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses des SFV.

SFV-Präsident Heribert Ohlmann ergänzt: „Das Saarland ist Hallenfußball-Land und das Finale des Volksbanken Masters in der Saarlandhalle der Höhepunkt jeder Hallensaison. Ich danke allen, insbesondere den Volksbanken, unseren Sponsoren, unseren Vereinen, allen Helferinnen und Helfern und dem Saarländischen Rundfunk für die Unterstützung.“

Die Spiele des Volksbanken Masters werden live im Stream über www.sr.de übertragen. Das Finale wird in der Sportarena im SR Fernsehen gezeigt.