Die TOP25 Kunstschützen 2025: Wer wird Amateur-Torschütze des Jahres?

FuPa sucht gemeinsam mit Partner Privatbrauerei Falter bereits zum sechsten Mal das Amateur-Tor des Jahres. Dafür haben wir unsere Community aufgerufen , die schönsten Torvideos ihrer Teams einzusenden – und ihr habt geliefert: rund 160 sehenswerte Clips sind bei uns eingegangen! Ab sofort stehen die besten 25 Amateur-Tore 2025 für euch zur Wahl! Der Sieger wird in einem Community-Voting gekürt und darf sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive eines ganz besonderen Highlights.

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 15 Community-Wildcard aus den besten Tor-Einsendungen und die 10 Amateur-Torschützen des Monats aus dem vergangenen Kalenderjahr.

🎟️ Die Community-Wildcards (🎞️ Videos werden nach und nach verlinkt)

1️⃣1️⃣ Eren Albayrak (22), SG Finnentrop-Bamenohl, Oberliga Westfalen (Nordrhein-Westfalen) 🎞️ zum Video

1️⃣2️⃣ Yannick Woithe (36), SFC Stern 1900 II, Bezirksliga Staffel 1 (Berlin) 🎞️ zum Video

1️⃣3️⃣ Joshua Baur (26), Sportfreunde Untergriesheim, Bezirksliga Franken, Württemberg (Baden-Württemberg) 🎞️ zum Video

1️⃣4️⃣ Alexander Pataman (25), FC Mecklenburg Schwerin, Verbandsliga (Mecklenburg-Vorpommern) 🎞️ zum Video

1️⃣5️⃣ Benny Walkenbach (35), FC Borussia Niederroßbach, Bezirksliga Ost Rheinland (Rheinland-Pfalz) 🎞️ zum Video

1️⃣6️⃣ Tim Hamann (22), SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg) 🎞️ zum Video

1️⃣7️⃣ Marius Dzial (23), Blankenburger FV (jetzt SV Eintracht Osterwieck), Landesliga Nord (Sachsen-Anhalt)

1️⃣8️⃣ Nicolas Mokry, SSV Vorsfelde, Landesliga Braunschweig (Niedersachsen)

1️⃣9️⃣ Luca Bader (26), SV Remshalden, Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall, Württemberg (Baden-Württemberg)

2️⃣0️⃣ Yannick Lui (22), SSC Weißenfels, Verbandsliga (Sachsen-Anhalt)

2️⃣1️⃣ Tim Marquardt (29), FC Marl, Landesliga Westfalen Staffel 3 (Nordrhein-Westfalen)

2️⃣2️⃣ Danny Wagner (26), VfB Merseburg, Verbandsliga (Sachsen-Anhalt)

2️⃣3️⃣ Ralf Rizvani (24), RW Wittlich, Rheinlandliga (Rheinland-Pfalz)

2️⃣4️⃣ Thomas Schacherbauer (27), DJK Vornbach, Landesliga Mitte, Niederbayern (Bayern)

2️⃣5️⃣ Stefan Schulz (26), SpVgg. Dresden-Löbtau, Sparkassenoberliga Dresden (Sachsen)

🎁 Die Preise

Neben Ruhm und Ehre erhalten die besten Schützen und deren Teams tolle Preise:

🏆 1. Platz: 100 Liter Freibier von der Privatbrauerei Falter

& als Extra: Einladung der Hartplatzhelden zum Torwandschießen

im ZDF-Sportstudio nach Mainz!

🥈 2. Platz: 1x intelligentes Kamerasystem von Staige.tv (Wert 2.000€)

🥉 3. Platz: 20x FuPa-Duschtuch

🎖4. Platz: 10x FuPa-Sitzkissen & 5x FuPa-Cap

🎖5. Platz: 15x FuPa-Tasse

🎖6. Platz: 1000 FuPa-Prämienpunkte

Zusatzaktion:

Unter allen Einsendern sowie allen Abstimmenden beim Voting werden zusätzlich exklusive VIP-Tickets für ein Bundesligaspiel verlost.