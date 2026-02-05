Die TOP25 Kunstschützen 2025: Wer wird Amateur-Torschütze des Jahres?

FuPa sucht gemeinsam mit Partner Privatbrauerei Falter bereits zum sechsten Mal das Amateur-Tor des Jahres. Dafür haben wir unsere Community aufgerufen, die schönsten Torvideos ihrer Teams einzusenden – und ihr habt geliefert: rund 160 sehenswerte Clips sind bei uns eingegangen!
Ab sofort stehen die besten 25 Amateur-Tore 2025 für euch zur Wahl! Der Sieger wird in einem Community-Voting gekürt und darf sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive eines ganz besonderen Highlights.
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 15 Community-Wildcard aus den besten Tor-Einsendungen und die 10 Amateur-Torschützen des Monats aus dem vergangenen Kalenderjahr.
👑 Die Monats-Sieger
1️⃣ Tomo Lovric (22), TSV Grünbühl, Kreisliga A1 Enz-Murr, Württemberg (Baden-Württemberg) 🎞️ zum Video
2️⃣ Yannik Saag (28), SV Lürrip III, Kreisliga C1 Mönchengladbach, Niederrhein (Nordrhein-Westfalen) 🎞️ zum Video
3️⃣ Niklas Maimer (22), SpVgg Lam, Landesliga Mitte, Oberpfalz (Bayern) 🎞️ zum Video
4️⃣ Christian Bopfinger (29), TSV Indersdorf, Kreisklasse München 1, Oberbayern (Bayern) 🎞️ zum Video
5️⃣ Julian Maierhofer (25), SG Mertsee, A-Klasse Gangkofen, Niederbayern (Bayern) 🎞️ zum Video
6️⃣ Fabian Nagel (26), TSV Mutlangen, Kreisliga A1 Ostwürttemberg, Württemberg (Baden-Württemberg) 🎞️ zum Video
7️⃣ Steffen Münk (26), SKV Beienheim, Gruppenliga Frankfurt a.M. West (Hessen) 🎞️ zum Video
8️⃣ Björn Damanti-Schaller (42), SC Elchesheim/Illingen, Kreisliga B2 Baden Baden, Südbaden (Baden-Württemberg) 🎞️ zum Video
9️⃣ Tim Jueterbock (20), SG DJK Hattersheim, Kreisliga C Main-Taunus, Wiesbaden (Hessen) 🎞️ zum Video
🔟 Aykut Bas (29), SV Lövenich/Widdersdorf (jetzt SC Fortuna Köln III), Kreisliga D6 Rhein-Erft, Mittelrhein (Nordrhein-Westfalen) 🎞️ zum Video
🎟️ Die Community-Wildcards (🎞️ Videos werden nach und nach verlinkt)
1️⃣1️⃣ Eren Albayrak (22), SG Finnentrop-Bamenohl, Oberliga Westfalen (Nordrhein-Westfalen) 🎞️ zum Video
1️⃣2️⃣ Yannick Woithe (36), SFC Stern 1900 II, Bezirksliga Staffel 1 (Berlin) 🎞️ zum Video
1️⃣3️⃣ Joshua Baur (26), Sportfreunde Untergriesheim, Bezirksliga Franken, Württemberg (Baden-Württemberg) 🎞️ zum Video
1️⃣4️⃣ Alexander Pataman (25), FC Mecklenburg Schwerin, Verbandsliga (Mecklenburg-Vorpommern) 🎞️ zum Video
1️⃣5️⃣ Benny Walkenbach (35), FC Borussia Niederroßbach, Bezirksliga Ost Rheinland (Rheinland-Pfalz) 🎞️ zum Video
1️⃣6️⃣ Tim Hamann (22), SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg) 🎞️ zum Video
1️⃣7️⃣ Marius Dzial (23), Blankenburger FV (jetzt SV Eintracht Osterwieck), Landesliga Nord (Sachsen-Anhalt)
1️⃣8️⃣ Nicolas Mokry, SSV Vorsfelde, Landesliga Braunschweig (Niedersachsen)
1️⃣9️⃣ Luca Bader (26), SV Remshalden, Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall, Württemberg (Baden-Württemberg)
2️⃣0️⃣ Yannick Lui (22), SSC Weißenfels, Verbandsliga (Sachsen-Anhalt)
2️⃣1️⃣ Tim Marquardt (29), FC Marl, Landesliga Westfalen Staffel 3 (Nordrhein-Westfalen)
2️⃣2️⃣ Danny Wagner (26), VfB Merseburg, Verbandsliga (Sachsen-Anhalt)
2️⃣3️⃣ Ralf Rizvani (24), RW Wittlich, Rheinlandliga (Rheinland-Pfalz)
2️⃣4️⃣ Thomas Schacherbauer (27), DJK Vornbach, Landesliga Mitte, Niederbayern (Bayern)
2️⃣5️⃣ Stefan Schulz (26), SpVgg. Dresden-Löbtau, Sparkassenoberliga Dresden (Sachsen)
Neben Ruhm und Ehre erhalten die besten Schützen und deren Teams tolle Preise:
🏆 1. Platz: 100 Liter Freibier von der Privatbrauerei Falter
& als Extra: Einladung der Hartplatzhelden zum Torwandschießen
im ZDF-Sportstudio nach Mainz!
🥈 2. Platz: 1x intelligentes Kamerasystem von Staige.tv (Wert 2.000€)
🥉 3. Platz: 20x FuPa-Duschtuch
🎖4. Platz: 10x FuPa-Sitzkissen & 5x FuPa-Cap
🎖5. Platz: 15x FuPa-Tasse
🎖6. Platz: 1000 FuPa-Prämienpunkte
Zusatzaktion:
Unter allen Einsendern sowie allen Abstimmenden beim Voting werden zusätzlich exklusive VIP-Tickets für ein Bundesligaspiel verlost.
Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Donnerstag 12. Februar 2026!
Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼
📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!