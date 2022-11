Die Sportfreunde verloren zum zweiten Mal in Folge

Jan Ole-Rahenbrock erzielte kurz vor der Halbzeitpause das 0:1 für die Gäste, doch dann ging es für die Gastgeber in die richtige Richtung: Zu Beginn der zweiten Halbzeit glichen sie durch Andre Wohlers aus. Fünfzehn Minuten später entschied er das Spiel. Ohne Hendrik Grave lief es für die Mannschaft von Trainer Peter Siemer also gut. Sein Team hat ebenso viele Punkte wie den Tabellenvierten, die SFN aus Vechta. Zwischen Rang vier und zwölf bleibt es weiterhin sehr spannend weil dazwischen jetzt sechs Punkte liegen. ,,Thüle ist gut ins Spiel gekommen und bekam gute Chancen. Wir hatten aber auch zwei gute Chancen gehabt. In der zweiten Hälfte waren wir griffiger, hatten deutlich auch mehr Angriffe. Nach dem 2:1 hatte wir noch eine Monsterchance. Thüle blieb übrigens stets gefährlich”, war der Meinung vom Langfördener Trainer Peter Siemer.

Zum zweiten Mal in Folge konnten die Sportfreunde nicht gewinnen und so wird der Abstand zu den besten Mannschaften immer größer. Die Chancen auf die Meisterschaft schrumpfen enorm. Der Sieg der Lastruper steht jedoch außer Frage, weil sie einfach besser waren. Das dachte sich auch David Riesner, der Trainer der Vechtaner.

Nach dem 5:1-Sieg vorherige Woche verloren die Dammer jetzt mit 5:1 gegen den Tabellenführer. Doch laut Trainer Fabian Lang war es nicht nötig so hoch vu verlieren: Er sah, wie sein Team zu viele Fehler machte, und die Garreler spielten sehr effektiv. Phillip Richter traf nach einem Pausenstand von 0:3 in der 61. Minute zum 1:3. ,,Garrel war brutal effektiv und wir hatten drei, vier hundertprozentige Torchancen“, sagte der Dammer Trainer Fabian Lang.

Den Brockdorfern geht es nicht gut: Aus den letzten vier Spielen wurde nur ein Punkt geholt. Die Niederlage in Molbergen trifft hart und fordert von den Grün-Weißen eine baldige Besserung. Weil sie gut in der Liga gestartet sind, befinden sie sich noch in der linken Tabellenhälfte, aber der Anschluss an die Top-Teams ist verschwunden.

TuS Frisia Goldenstedt – SV Blau-Weiβ Lüsche 1:1

Die Blau-Weißen konnten den zweiten Sieg in Folge holen, doch nach einem 0:1-Halbzeitstand glichen die Goldenstedter aus. Albi Doste brachte die Lüscher kurz vor der Pause in Führung und Dominik Albers sorgte innerhalb eine Stunde für das 1:1. Beide Teams bekommen mit dem Punkt nur wenig, da sie Vorletzter und Tabellenletzter bleiben. ,,Wir sind nie an die gute Leistung aus dem feld rangekommen. Bis auf unseren Torwart Andreas Wichmann hatte keiner Normalform. Da half auch der Traum-Freistoß zum zwischenzeitlichen 1-0 von Albi Dosti nichts“, so der Lüscher Co-Trainer Rainer Wiemann.

SV Amasya Spor Lohne – SV Schwarz-Weiβ Osterfeine 2:1

De Lohner holten gegen Osterfeine einen sehr wichtiger Sieg, denn falls sie verloren hätten, hätte Osterfeine die gleiche Punktzahl gehabt und wäre der Unterschied zu den Teams auf den Abstiegsplätzen sehr gering gewesen. Jetzt hat Amasya Spor etwas Luft bekommen und es gibt sogar eine Verbindung zum breiten Mittelfeld. Der Loher Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann: ,,Es war kein schönes Spiel: Sehr Fehlerbehaftet und mit vielen zweikämpfen. Es war aber ein sehr wichtiges Spiel, denn wir wollten die drei Punkte zu Hause behalten. Das haben wir geschafft.”