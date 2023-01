Die SG Unterrath verpasst den Sprung an die Spitze Unterraths A-Jugend-Fußballer unterliegen als Zweiter der Niederrheinliga etwas überraschend beim Tabellenzwölften 1. FC Bocholt.

Während sich die Unterrather A-Jugend trotz der Niederlage weiterhin voll auf Kurs „Aufstiegsrunde“ befindet, droht die U17 vom Franz-Rennefeld-Weg in dieser Saison in die Leistungsklasse durchgereicht zu werden. Der Absteiger aus der B-Junioren Bundesliga belegt nach der 0:1-Heimniederlage gegen Fortunas U16 weiterhin den letzten Platz in der B-Jugend Niederrheinliga. Im Derby erwies der Unterrather Agon Ferati seiner Mannschaft mit seiner frühen Roten Karte (34.) einen Bärendienst. In Überzahl sorgte Emre-Akin Metin nur acht Minuten nach seiner Einwechslung schließlich für das Goldene Tor der Fortuna (60.), die mit dem Erfolg auf Platz drei vorrückte.

Nicht um drei Punkte, aber um den Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals ging es für Fortunas U15 am vergangenen Wochenende. Beim klassentieferen Niederrheinligisten VfB Bottrop hatte der Regionalligist mehr Mühe als erwartet. Nach torlosen 70 Minuten ging es in die Verlängerung, in der Mohammed Sadki per Strafstoß für das erlösende 1:0 sorgte (75.). Emil Valentin Wilk legte kurz darauf zum 2:0-Endstand nach (80.). Trotz des positiven Ausgangs war Christian Reischke nicht zufrieden mit dem Spiel seins Teams. „Wir hatten zwar größere personelle Probleme, müssen aber dennoch in der Lage sein, so ein Spiel souveräner zu gestalten“, so der Trainer der Fortuna.

Einen Achtungserfolg landete derweil Fortunas U19 im Rahmen der Vorbereitung auf den Restrundenstart in der A-Junioren Bundesliga. Im Testspiel gegen den Ligarivalen Bayer 04 Leverkusen behielt die Mannschaft von Ex-Profi Jens Langeneke nach Toren von Alexander Holl (13.) und Kelven Frees (88.) mit 2:0 die Oberhand. Erfreulich aus Sicht der Flingeraner war dabei auch das Comeback des lange verletzten Stürmers Mechak Quiala Tito.