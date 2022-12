Die SG Betzigau/Wildpoldsried holt den Allgäu-Titel Kreisklassen-Spitzenreiter setzt sich bei Futsal-Kreismeisterschaft durch +++ Auch Vizemeister SV Mauerstetten qualifiziert sich für die schwäbische Endrunde

Auf dem Feld sind die SG Betzigau/Wildpoldsried (Kreisklasse 4) und der SV Mauerstetten (Kreisliga Mitte) schon spitze - und auch auf dem Hallenparkett geben sie eine gute Figur ab. Bei der Allgäuer Futsal-Kreismeisterschaft in Neugablonz stand das Duo vor 90 Fans im Finale und fährt nun gemeinsam zur schwäbischen Endrunde am 7. Januar nach Günzburg. Den Allgäu-Titel holte sich die SG Betzigau/Wildpoldsried.

Mangels verfügbarer Hallen hatte es im ganzen Kreis keine Vorrunden auf Landkreisebene gegeben, die acht Teilnehmer für die zum zweiten Mal ausgetragene Allgäumeisterschaft waren per Losentscheid ermittelt worden. Aus Bezirks-, Landes- oder gar Bayernliga hatte es kein Klub in die Endrunde geschafft, so wurde das Turnier am Kaufbeurer Stadtrand zur Bühne für die vermeintlich Kleinen.

Sowohl Mauerstetten als auch die seit vergangenen Sommer bestehende Spielgemeinschaft nahmen die Herausforderung bestens an, marschierten ungeschlagen durch die Gruppenphase - und beide blieben in den Halbfinals ohne Gegentor. Mauerstetten setzte sich gegen den SV Eggenthal mit 1:0 durch, die SG Betzigau/Wildpoldsried machte es gegen den SV Oberostendorf mit 3:0 etwas deutlicher. Die Endrundentickets für Günzburg waren damit gelöst.