Die Schwarz-Roten genießen den „Platz an der Sonne“ Nach einer bislang beeindruckend absolvierten Saison geht der SC Luhe-Wildenau auf Platz 1 in die Restrückrunde und will diesen bis zum Schluss verteidigen

Beim SC Luhe-Wildenau hatte man sich im Sommer 2022 für die im Juli startende Bezirksliga-Saison richtig hohe Ziele gesteckt. Mit kom-plett neuem und stark verjüngtem Trainertrio sowie fünf Neuzugängen, die den Kader der Mannschaft nicht nur in der Breite erweitern, son-dern qualitativ verstärken sollten, wollten die Schwarz-Roten im Konzert der „Großen“ ganz oben mitspielen. „Nach einem Platz 6 in der letzten Saison wollen wir heuer schon unter den ersten 3 durchs Ziel gehen“, unterstrich SC-Fußballboss Thomas Diertl die gesteigerten Ambitionen der Oberwildenauer.

Das junge Trainerduo Benjamin Urban (32) und Klaus Moucha (31, zuvor SV Etzenricht) sollten zukünftig die sportlichen Geschicke als Nachfolger der äußerst erfolgreich arbeitenden SC-Trainerikone Roland Rittner leiten. Dazu wurde mit Nick Ruppert auch die Position des Torwarttrainers neu besetzt, da Reinhard Marschke aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stand.

Mit Nico Argauer vom Bayernligaaufsteiger SpVgg SV Weiden hatten sich die Schwarz-Roten einen richtig „dicken Fisch“ geangelt. „Berufliche Gründe, aber auch der Wunsch, mit dem SC mit Hilfe meiner Tore Großes zu erreichen, haben mich zur Rückkehr bewegt“, so der 25-jährige Torjäger auf die Frage nach den Beweggründen, warum er die Herausforderung Bayernliga zugunsten seines Heimatvereins nicht wahrgenommen hatte. Vom letztjährigen Landesligadritten SC Ettmannsdorf stieß Felix Diermeier zu den Oberwildenauern. Bei der Truppe im Schwandorfer Ortsteil war Diermeier, der seine Karriere bei der SpVgg Vohenstrauß begann, auf 24 Pflichtspieleinsätze gekommen. Schließlich wechselte mit dem hochtalentierten Nachwuchsspieler Lukas Winderl von der Bayernliga-U19 des SSV Jahn Regensburg ein Youngster zum SC, der dem Trainerduo Moucha/Urban eine weitere Alternative für das defensive Mittelfeld bieten sollte. Kilian Käs (SpVgg Schirmitz) sowie Fabian Spitzer (VfB Rothenstadt), beide vielfach einsetzbar, sollten sich zunächst durch Einsätze in der in der Kreisklasse beheimateten „Zweiten“ für Einsätze in der 1. Mannschaft empfehlen.

Der Verlauf der bisher absolvierten 18 Partien sollte die von den Verantwortlichen formulierten ehrgeizigen Ziele bestätigen. Mit zwölf Dreiern, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage (am 21. August mit 0:1 beim 1. FC Schlicht) blickt man aktuell beim SC auf eine beeindruckende Bilanz. Mit dem finalen 3:2 am 26. November gegen den FC Untertraubenbach hievte man sich rechtzeitig noch vor der Winterpause auf die "Pole Position", dorthin, wo man nach dem die Saison beschließenden Nachbarderby gegen den SV Etzenricht am 20. Mai 2023 auch stehen möchte. Mit nur 19 Gegentreffern verfügt die Elf um Torwartroutinier und Kapitän Roland Frischholz über die beste Defensive der Liga. "Tormaschine" Nico Argauer trägt mit 18 Einschüssen auf der anderen Seite maßgeblich dazu bei, dass auch die Offensive des SC mit den ebenfalls torgefährlichen Vorbereitern "Benni" Urban und "Lui" Tannhäuser den Spitzenwert von 48 erzielten "Buden" inne hat.

Klaus Moucha, an der Außenlinie wirkendes Teil des Trainerduos - Benjamin Urban ist auf dem Spielfeld aktiv - hat sich nun ein paar Fragen von FuPa gestellt, in denen der Jungvater einen Einblick in Stimmungslage, Ziele und Zukunftsplanungen beim Tabellenführer der Bezirksliga Nord gibt:



Klaus, wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf, seid ihr zufrieden?

Klaus Moucha (31): Bisher sind wir mit dem Saisonverlauf zufrieden. Wir hatten im Oktober einen kleinen Durchhänger. da haben wir leichtfertig Punkte liegen gelassen. Aber wir haben eine junge Mannschaft, die auch solche Lernprozesse durchlaufen muss. Die Reaktion in den letzten Spielen hat uns Trainer sehr gut gefallen, daran können und wollen wir nach dem Winter anknüpfen.



Wie schauen die Ziele für die Restrückrunde aus?

Uns Trainern liegt einiges daran, jeden Einzelnen noch weiter zu verbessern und auf ein höheres Niveau zu heben. So stärkt sich das Team selbst, das ist enorm wichtig. Natürlich wollen in den verbleibenden 12 Spielen 110 Prozent geben und versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Der Platz an der Sonne gefällt uns sehr gut, den wollen wir verteidigen.



Habt ihr im Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen, hat euch wer verlassen?

Mit Valmir Shabani vom FC Weiden-Ost und Patrick Stubenvoll, er kommt vom VfB Mantel, haben wir zwei Neuzugänge zu vermelden, wobei die beiden Jungs sich erstmal über gute Leistungen in unserer zweiten Mannschaft für den Kader der Ersten empfehlen sollen. Verlassen wird uns kein Spieler.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?