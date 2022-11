Die Lage in der 1. Kreisklasse: Erste Niederlage für A/O Apensen gewinnt Spitzenspiel - Wischhafen und Freiburg mit Kantersiegen

Am letzten Spieltag des Jahres 2022 hat es den Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf III erwischt. Das Topspiel in Apensen ging mit 0:2 verloren. Es war die erste Niederlage der Saison für das Team von Moris Kaiser.

Vor etwa 100 Zuschauern empfing der Zweite den Ersten und es sollte das erwartete Spitzenspiel werden. „Beide Mannschaften trafen mit gehörigem Respekt aufeinander. Es war jetzt kein Spiel mit extrem vielen Torgelegenheiten. Dennoch machte es richtig viel Spaß, diesen beiden Topteams zuzusehen“, lobte Apensens Trainer Peter Steffens. Am Ende gewann seine Elf durch zwei Treffer im zweiten Durchgang mit 2:0 und übernahm wieder die Tabellenführung. Auch die Verfolger machten ihre Hausaufgaben. Der FC Wischhafen/Dornbusch, seit Mitte September mit acht Siegen und zwei Remis, gewann beim schwächelnden SV Agathenburg/Dollern überraschend deutlich mit 6:1. Mehr Mühe hatte trotz überlegen geführtem Spiel der FC Oste/Oldendorf II beim 2:1-Derbyerfolg in Hammah. Erst in der Nachspielzeit machten die Gäste um Trainer Andreas Duhn den Sieg perfekt. Eine bislang sensationelle Saison schloss die SG Freiburg/Oederquart mit einem 6:0 in Deinste ab, wenngleich das Resultat laut Deinste-Trainer Michael Stüve um einige Tore zu hoch ausfiel. Die Nordkehdinger waren mit dem Ziel „Klassenerhalt“ in die Spielzeit gegangen, liegen derzeit aber nur fünf Zähler hinter den Aufstiegsrängen. Zu den Überraschungsteams zählt zweifelsfrei auch der SV Burweg, der sich zum Abschluss beim Tabellenletzten SV Ottensen mit 2:0 die Punkte sicherte. Unrühmlich allerdings die Szene vor dem 0:2, als die Ottenser den Ball nach einem Einwurf zum Gegner zurückspielen wollten, da dieser aufgrund einer Verletzung ins Aus gespielt hatte. Ein Burweger lief dazwischen und traf zur Entscheidung. „Sehr unsportlich“, ärgerte sich Ottensens Coach Björn Mielke. Freude kam nach zuletzt drei Niederlagen beim ASC Cranz-Estebrügge II auf. Die Altländer hatten beim 6:3 gegen die SV Drochtersen/Assel V zwar zunächst erneut Probleme, kamen auch aufgrund einiger Traumtore zum deutlichen Erfolg. Toptorjäger Niklas Albers (TSV Apensen II) gelang der 19. Treffer per direkt verwandelter Ecke. Die Verfolger Patrick Hanke (ASC II), zwei Treffer gegen D/A und Janko Buck (O/O II) stehen bei 13 Toren.