Die Lage in der 1. Kreisklasse: Ahlerstedt/O. neuer Tabellenführer Apensen patzt in Drochtersen - Burweg weiter auf Erfolgswelle - Wischhafen/Dornbusch setzt Serie fort

Mit gerade mal elf Akteuren trat das Schlusslicht den Weg nach Ottendorf an und stand von Beginn an mit dem Rücken zur Wand. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0 für A/O und das nicht, weil der neue Spitzenreiter besonders gut war. Im zweiten Abschnitt hielt sich der stark abstiegsgefährdete Gast aus Buxtehude wacker, immerhin mussten sie aufgrund einer Verletzung mit einem Mann weniger auskommen. Der Elf von Trainer Moris Kaiser genügte eine durchschnittliche Leistung, um das Schlusslicht 6:0 zu besiegen und den Ausrutscher des TSV Apensen II bei der SV Drochtersen/Assel V auszunutzen. Apensen spielte beim Tabellenvorletzten SV Drochtersen/Assel V 2:2, hat allerdings am kommenden Spieltag die Möglichkeit, sich im direkten Vergleich mit den Ahlerstedtern die Führung zurückzuholen. Die Kehdinger verloren zuletzt viermal, gingen gegen Apensen zweimal in Führung. Der FC Wischhafen/Dornbusch mühte sich gegen den Mitabsteiger aus der Kreisliga, MTV Hammah II, zu einem 1:0-Erfolg. Das war immerhin der 5. Sieg in Folge für die Kehdinger. Still und heimlich hat sich auch der FC Oste/Oldendorf II nach einer Schwächephase Ende September bis in den Oktober wieder an das Spitzentrio herangekämpft. Das 4:2 gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III war für die Duhn-Elf der 4. Erfolg in Serie. Den Anschluss verlor vorerst der ASC Cranz-Estebrügge II, der nach einer Führung noch 1:2 in Freiburg verlor. Das Team von Trainer Sven Hubert war gut in die Saison gestartet, verlor jetzt aber drei Partien hintereinander. Die Altländer standen viele Wochen an der Tabellenspitze, sind inzwischen bis auf Platz 6 durchgereicht worden. Stark präsentierte sich der SV Agathenburg/Dollern beim TSV Wiepenkathen II. Die ambitionierte Mannschaft von Marco Hinsch und Adolf Ebeling kam allerdings nicht über ein 2:2 hinaus und steckt, wie auch der TSV, im grauen Mittelfeld der Tabelle fest. „A/D müsste eigentlich mit der Mannschaft besser dastehen“, so Wiepenkathens Trainer Roland Duchow. Im Mittelfeld angekommen ist der SV Burweg. In der jetzigen Verfassung wird die Elf von Trainer Bert Marcus nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Auch der Schwinger SC wurde von Beginn an unter Druck gesetzt. Nach zehn Minuten stand es 3:0, am Ende 5:1. In der Torschützenliste führt weiter Niklas Albers (TSV Apensen II, 18 Treffer) vor Janko Buck (FC Oste/Oldendorf II, 13).