– Foto: Jörg Struwe

Die Lage im Abstiegskampf der Regionalliga Nord Der Kampf gegen den Abstieg ist im vollem Gange. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord Weiche FL 08 Jeddeloh Norderstedt Bremer SV + 3 weitere

Für einige Teams in der Regionalliga Nord kann es in den nächsten Spielen noch richtig ungemütlich werden, denn der Abstiegskampf läuft in vollen Zügen. Wir werfen einen Blick auf die unteren sieben Teams und geben einen Überblick über die aktuelle Lage.

Zwei Absteiger stehen fest Das Einfache zuerst: Zwei Absteiger stehen bereits fest. Der SC Spelle-Venhaus und der FC Kilia Kiel müssen zurück in die Oberliga. Beide Mannschaften haben nicht mehr die Möglichkeit, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Wie viele Teams steigen ab? Normalerweise steigen letzten drei Teams aus der Liga ab und der Tabellenfünfzehnte muss in die Relegation. Doch seit dem vergangenen Wochenende hat sich die Abstiegssituation ein wenig verändert. In dieser Saison können nämlich bis zu fünf Teams die Regionalliga verlassen. Der Grund ist zum einen der Abstieg des VfB Lübeck aus der dritten Liga. Der VfB braucht wieder einen Platz in der Regionalliga Nord. Da der Meister der RL Nord aber nicht direkt aufsteigt, ist es möglich, dass dieser Platz nicht frei wird und somit ein weiteres Team die Liga verlassen muss. Das bedeutet: Es gibt vier Absteiger plus einen Relegationsteilnehmer, sofern der Nordmeister nicht aufsteigt. Steigt der Nordmeister auf, steigen drei Teams ab und der Fünfzehnte muss in die Relegation.