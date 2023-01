„Die Kombination fruchtet einfach“ Die beiden Trainer des Fußball-A-Ligisten Viktoria Winnekendonk sprechen über ihre Zusammenarbeit, die bisherige Saison und die WM.

Ihr Team ist als Aufsteiger bislang erfolgreich in der Kreisliga A unterwegs. Da war die Verlängerung Ihrer Verträge mit dem Verein doch nur Formsache, oder?

Sven Kleuskens: "Ganz klar ja. Denn wir haben hier hervorragende Gegebenheiten, die jüngste Mannschaft der Liga und ein gutes Trainerteam, zu dem auch Co-Trainer Niels Honnen gehört, der ein ganz wichtiger Teil ist und der auch gehört wird. Wir sind erfolgreich. Warum sollte man dann aufhören?"

Johannes Rankers: "Wir stehen hier in Winnekendonk im ständigen Austausch und wussten auch, dass es vonseiten des Vereins gewollt war, mit uns weiterzumachen."

Ihre Mannschaft hat bislang überzeugt. Wäre das Team Schlusslicht, wäre die Vertragsverlängerung auch so einfach gewesen?

Kleuskens: "Was die Zusammenarbeit betrifft, wohl. Weil sie ist nahezu perfekt. Aber: Es gibt auch immer Verbesserungsbedarf. Man darf nie zufrieden sein, denn sonst geht es eh direkt in die Hose."

Gibt es eine Aufgabenverteilung?

Rankers: "Trainingstechnisch planen wir beide alles zusammen. Wir besprechen die Inhalte, die wir angehen wollen. Jeder bekommt dann Aufgaben im Training. Zum Spieltag hin machen wir uns freitags mit Niels Honnen die ersten Gedanken. Und am Sonntagmorgen gibt es noch eine finale Videokonferenz, bei der über die Aufstellung gesprochen wird. Danach, wenn es zum Spiel geht, hat dann jeder seine festen Aufgaben."

Kleuskens: "Am Anfang war es etwas gewöhnungsbedürftig. Weil man kein Drehbuch schreiben kann, um zu klären, wer von uns etwas zu dem Spieler oder dem Spieler sagt. Während einer Partie muss man situativ reagieren. In 95 Prozent der Fälle haben wir das gut hinbekommen. Von Spiel zu Spiel klappt die Feinabstimmung besser. Aber man muss auch sagen: Hier treffen ein Johannes Rankers mit viel Ehrgeiz und Zeitinvest und ein ruhiger gewordener und nicht mehr so impulsiver Sven Kleuskens aufeinander. Und diese Kombination fruchtet einfach. Ich achte während eines Spiels zum Beispiel mehr auf Details. Johannes hat eher das Ganze im Blick, einen ganzen Verbund."

Liegt es daran, dass Sie, Herr Rankers, lange Zeit im Tor gestanden haben und Ihre ehemaligen Mitspieler aus einer anderen Perspektive wahrgenommen haben?

Rankers: "Wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist er der Letzte einer Fehlerkette. Ich konnte als Torwart Fehlerketten in ihrer Entstehung hautnah erleben. Vielleicht ist das wirklich ein Grund dafür. Ich versuche immer, einen Fehler so früh wie möglich zu erkennen."

Lernen Sie auch voneinander, trotz der unterschiedlichen Erfahrungswerte und des Altersunterschieds?

Kleuskens: "Das, was Johannes ins Training einbringt, ist ganz anders, als das, was ich kenne. Es gibt immer wieder Übungen, die mich überraschen und begeistern, und die ich mir notiere. Das sind Sachen, in denen ich nicht so affin bin oder die ich nie von meinen Trainern gelernt habe.

Rankers:"Obwohl ich Sven schon sehr lange kenne, nehme ich von ihm immer wieder etwas mit. Klar, ich habe meine eigene Meinung, aber ich möchte auch immer verstehen, warum Sven Dinge so sieht, wie er sie sieht."

Und dann tritt der Lerneffekt ein?

Rankers: "Genau. Wenn ich zum Beispiel vorher meine Sichtweise hatte und nicht nach rechts und links geschaut habe. Wenn dann einer von außen kommt und mir sagt, ich solle dies und das doch auch bedenken, ist das eine Bereicherung."

Kleuskens: "Und vier Augen sehen mehr als zwei. Das hört sich wie ein Drei-Euro-Spruch an. Aber es ist so."

Kracht es manchmal auch zwischen Ihnen?

Kleuskens: "Nein. Wir wussten aber vorher, dass es nicht passieren wird."

Kann man so etwas denn vorher wissen?

Kleuskens: "Ja. Wir haben ja schon acht Jahre zusammengearbeitet. Wir stehen immer im Kontakt, auch in den Jahren, in denen wir nicht in einem Team waren. Das Risiko war gleich null."

Sie haben bei der Aktion „Dein Heimspiel“ mitgemacht und hätten mit Ihrem Team eine Partie in der Schalke-Arena bestreiten können. Die Internet-Nutzer haben aber für einen anderen Klub votiert. Wie sehr schmerzt die Niederlage noch?

Rankers: "Als ich erfahren habe, dass wir es nicht geschafft haben, war ich gerade einen Tag im Urlaub. Da war der erste Tag schon gelaufen. Irgendwo ist die Enttäuschung noch da. Was meine Seele aber besänftigt, ist das Wissen, dass wir viele Leute erreicht und viel Zuspruch bekommen haben.

Kleuskens: "Die erste Woche danach war schon echt krass und crazy."