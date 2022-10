"Die Jungs können es ja nicht komplett verlernt haben" Guido Hensler, Interimstrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Löffingen, richtet einen Appell an die individuelle Bereitschaft im Team

1:5 beim Mitabsteiger FC Schonach und zuvor 1:8 gegen den FV Möhringen – gerade die letzten beiden Ergebnisse sind alarmierend. "Es geht darum jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken", sagt Hensler und pickt aus dem vergangenen Auftritt gegen den FC Schonach auch das Positive heraus: "Wir haben es über 25 Minuten sehr gut gemacht, aber das reicht natürlich nicht. Was wir jetzt brauchen, sind 90 konstante Minuten." Um wieder etwas Luft im Tabellenkeller zu bekommen und langfristig den Kopf komplett auftauchen zu lassen, fordert Hensler von seinen Schützlingen eine gewisse Selbstreflektion: "Es geht auch darum, dass jeder an seinen eigenen Baustellen arbeitet. Aktuell stimmen bei vielen Spielern sowohl die Birne als auch die Beine nicht." Die personellen Probleme, im ohnehin recht schmalen Kader des Ligaschlusslichtes, erschweren die aktuelle Situation noch einmal vehement. Doch zu meckern und vor allem zu resignieren, hilft nicht: Saisonübergreifend befindet sich der FC Löffingen seit einem guten halben Jahr im Sinkflug. Aus einer soliden Landesligamannschaft wurde das Bezirksligaschlusslicht. Auch wenn sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer nach dem ebenso bitteren, wie vermeidbaren Abstieg aus der Landesliga in Teilen verändert hat, sollte die individuelle Qualität im Team ausreichen, um die Bezirksliga zu halten. "Die Jungs können es nicht komplett verlernt haben. Es geht nun darum, sich Stück für Stück aus dieser Situation zu befreien und wieder Selbstvertrauen aufzubauen", so Hensler.

Der erste kleine Schritt soll am Samstag im Heimspiel gegen die SG Riedböhringen/Fützen gelingen. Der Ligadino steht als Neunter auf einem Tabellenrang, den beim FC Löffingen aktuell jeder als Endplatzierung unterschreiben würde. Für die Hensler-Elf gilt es den starken Negativtrend der vergangenen Wochen und Monate zu stoppen und sich auch innerhalb einer Partie konstanter zu zeigen. Dabei sollen kleine Etappenziele helfen: Denn, da es aktuell nicht möglich scheint in einem Ruck aufzutauchen und einfach an Land zu schwimmen, sollte es zunächst gelingen Luft zu schnappen, um dann nach und nach in kleinen Schritten sich aus der doch äußerst prekären sportlichen Situation zu befreien.





Für die Badische Zeitung blickt Löffingens Trainer Guido Hensler auf den kommenden Spieltag voraus und tippt die Begegnungen vom Wochenende.





SV Hölzlebruck – FC 07 Furtwangen. "Das machen die Gastgeber. Ich tippe auf einen 3:1-Heimsieg."



SV Geisingen – FC Bräunlingen. "Der SV Geisingen ist aktuell das Maß der Dinge in der Liga und wird sich auch gegen den FC Bräunlingen durchsetzen. Mein Tipp lautet hier: 3:1."



FC Löffingen – SG Riedböhringen/Fützen. "Spiele meiner Mannschaft tippe ich generell nicht. Wir wollen konstante 90 Minuten zeigen."



DJK Villingen – FC Schonach. "Wenn Schonach so auftritt wie gegen uns, wird es schwer für die Gastgeber. Ich tippe auf ein 2:2."



SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FV Möhringen. "Die Gastgeber werden sicher alles in Waagschale werfen und es Möhringen nicht einfach machen. Dennoch tippe ich auf ein 1:2."



FC Pfaffenweiler – TuS Bonndorf. "Pfaffenweiler ist gut drauf und wird sich mit 3:2 durchsetzen."



SG Marbach/Rietheim – FV Tennenbronn. "Hier erwarte ich ein 1:1 in einem ausgeglichenen Spiel."



SG Riedöschingen/Hondingen – FC Hochemmingen. "Ich sehe die Gastgeber knapp vorne. Mein Tipp: 2:1."



SV Hinterzarten – SV Aasen. "Mein Sohn ist in Aasen aktiv und ich bin dort als Stützpunkttrainer tätig. Daher hoffe ich, dass die Gäste etwas mitnehmen können und tippe auf ein 2:2-Unentschieden."