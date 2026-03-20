 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
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Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
3
0

Das Regionalliga-Duell zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau wird am Freitagabend übertragen im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme.

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
0
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
0
5
Abpfiff

Die Verbandsliga-Begegnung zwischen dem SC Bernburg und dem SV Fortuna Magdeburg wird am Freitagabend im exklusiven Livestream der Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen.

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

Heute, 19:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
0
0
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
0
2
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 19:15 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
1
5
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 19:15 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
1
1
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
0
1
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg II
7
0
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau
4
0
Abpfiff

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
0
2
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
8
0
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
3
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Reichardtsw. / Markwerben
SG Reichardtsw. / MarkwerbenSG Reichardtsw.
1
0
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
SG Pretzsch/Trebitz
SG Pretzsch/TrebitzSG Pretzsch/Trebitz
2
5
Abpfiff

Harzliga 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein II
0
1
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
2
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 18:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:30 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
7
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
3
0
Abpfiff