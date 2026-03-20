Hallescher FC auf dem Hoch: Heimspiel gegen Zwickau im Livestream

Dann ist um 19 Uhr der FSV Zwickau im Leuna-Chemie-Stadion zu Gast. In der Hinserie hatten die "Schwäne" das Heimspiel nach 0:1-Rückstand gedreht und dem HFC damals die dritte Niederlage in Folge zugefügt. Aktuell allerdings läuft es für die Hallenser deutlich besser.

Ob es am Freitagabend dabei bleibt oder ob die Zwickauer dem HFC erneut ein Bein stellen werden, können Fans und Interessierte wieder im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme verfolgen.

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