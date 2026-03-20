 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Hallescher FC auf dem Hoch: Heimspiel gegen Zwickau im Livestream

Regionalliga Nordost +++ Die Saalestädter empfangen am Freitagabend die "Schwäne"

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
FSV Zwickau
HallescherFC

Mit 18 Punkten aus den ersten sechs Partien des Jahres befindet sich der Halleschen FC in der Regionalliga Nordost weiterhin auf dem Hoch. Die Elf von Robert Schröder startete besser als jeder andere Regionalligist ins neue Jahr. Können die Saalestädter ihren Lauf am Freitagabend fortsetzen?

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
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FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
19:00live

Dann ist um 19 Uhr der FSV Zwickau im Leuna-Chemie-Stadion zu Gast. In der Hinserie hatten die "Schwäne" das Heimspiel nach 0:1-Rückstand gedreht und dem HFC damals die dritte Niederlage in Folge zugefügt. Aktuell allerdings läuft es für die Hallenser deutlich besser.

Ob es am Freitagabend dabei bleibt oder ob die Zwickauer dem HFC erneut ein Bein stellen werden, können Fans und Interessierte wieder im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme verfolgen.

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro buchen - und damit Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten.

Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga.