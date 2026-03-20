Verbandsliga im Livestream: SC Bernburg empfängt Fortuna Magdeburg

Der Start ins neue Jahr lief für den SV Fortuna Magdeburg alles andere als geplant. Anstatt dem Tabellenführer SSC Weißenfels auf den Fersen zu bleiben, mussten die Fortunen mit drei Niederlagen in Folge zur Spitze abreißen lassen. Am Freitagabend soll die Trendwende her.
Dann ist die Mannschaft von Dirk Hannemann beim SC Bernburg gefordert. Die Bernburger konnten ihrerseits mit Siegen über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (4:3) und die SG Rot-Weiß Thalheim (4:2) schon zwei wichtige Dreier seit dem Jahreswechsel einfahren, konnten damit den Vorsprung auf die gefährliche Zone ausbauen. Ob die Bernburger am Freitagabend auch im dritten Heimspiel im neuen Jahr siegen oder ob die Fortunen im vierten Anlauf die ersten Punkte einfahren, können Interessierte im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme verfolgen.
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Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga.