Die fußballfreie Zeit endet für Ratingen 04/19 Seit einer knappen Woche ist der Ratinger Oberligist wieder im Training, am Sonntag empfängt er den Landesligisten SV Eilendorf zum ersten Testspiel. Im Kader von Trainer Martin Hasenpflug gab es keine Änderungen.

In seinem Kader hat sich personell nichts verändert, es gab in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge. „Wenn uns ein Innenverteidiger zugelaufen wäre, bei dem es gepasst hätte, hätten wir nicht Nein gesagt, denn auf der Position könnten wir noch einen gebrauchen“, sagt Hasenpflug, dem zunächst weiterhin Noah Jecksties verletzt und Phil Spillmann gesperrt fehlen werden – aufgrund seiner Roten Karte im letzten Spiel 2022 beim 1:0-Sieg über Spitzenreiter SSVg Velbert muss der Abwehrmann nun noch zwei Partien aussetzen.

Und so war ihm durchaus willkommen, dass die Vorbereitung auf die Rückrunde am Sonntag begann, unter der Woche nahm sein Team dann in drei Trainingseinheiten wieder Fahrt auf und hat an diesem Sonntag sein erstes Testspiel: Zu Gast im Sportpark am Götschenbeck ist der Tabellen-Achte der Landesliga Mittelrhein, der SV Eilendorf. „Wir haben dann vormittags noch eine Trainingseinheit, und nach dem Mittagessen geht es dann ins Spiel gegen einen sicherlich guten Gegner“, erklärt der Trainer, dessen Assistent Mauro Alfani die Partie einfädelte: „Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic ist wie Mauro Scout bei Bayer 04 Leverkusen, dadurch ist das Testspiel zustande gekommen“, erläutert Hasenpflug.

Auch eingedenk dessen sei die Winterpause von drei Wochen – das für Freitag, 16. Dezember angesetzte Spiel gegen den TSV Meerbusch war aufgrund der damaligen Witterungsverhältnisse abgesagt worden und bildet nun am 29. Januar den Auftakt der Rückrunde – „schon okay“ gewesen, findet Hasenpflug. „Wir sind relativ spät in die Pause gegangen, aber durch den Spielausfall waren es letztlich drei Wochen.“ In zweien beginnt die Rückrunde, die Partie gegen Eilendorf am Sonntag ist das erste von drei Freundschaftsspielen. „Wir haben noch zwei Testspiele abgesagt und auf drei reduziert. Das reicht in der Zeit auch. Wir haben schließlich keine neuen Spieler, die wir integrieren müssen, sondern es geht nur darum, wieder in den Rhythmus zu kommen.“ Und natürlich darum, die fußballfreie Zeit für den Trainer und seine Spieler zu beenden.

Info: Das ist der Fahrplan von Ratingen 04/19

Testspiele (alle im Sportpark bei freiem Eintritt)