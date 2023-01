Michael Braun und Omed Saeed haben in ihren Ligen schon 23 Tore erzielt. – Foto: Dieter Kaemmer, Sascha Ochsendorf

Die erfolgreichsten Torjäger der A-Ligen am Mittelrhein Das sind die besten Torschützen der sechs A-Ligen im Mittelrhein-Gebiet.

Auch in diesem Jahr wird in den Kreisligen am Mittelrhein offensiv wieder einiges abgefeuert. Egal, ob Routinier, Sturm-Talent oder ein Neuzugang, der voll eingeschlagen ist - FuPa Mittelrhein zeigt euch die erfolgreichsten Angreifer der A-Ligen in Köln, Bonn, Berg, Sieg, Rhein-Erft und Euskirchen.

Kreisliga A Köln - Scoring-Maschine vom Tabellenführer In Köln zeichnet sich in der Liga eine klare Sache im Meisterschaftsrennen ab: Die DJK Südwest Köln hat bisher sämtliche seiner 15 Saisonspiele gewonnen, stellt die beste Abwehr und den besten Angriff. Logisch, dass auch der erfolgreichste Torjäger von der DJK kommt. Philipp Graf führt die Torschützenliste mit 19 Treffern an, dazu legte der 23-Jährige starke 23 Treffer auf. Erster Verfolger ist Anil Capkin vom TFC Köln mit 16 Toren. Das ist gerade deshalb erwähnenswert, weil Capkin dafür nur elf Spiele brauchte, also die beste Quote der Liga hat. >>> Philipp Graf bei FuPa >>> Anil Capkin bei FuPa Kreisliga A Bonn - Verfolgerteams stellen das Spitzenduo Zwei Spieler haben in Bonn schon 23 Tore erzielt - beide Spielen nicht bei den absoluten Spitzenteams, sondern bei denen, die dem Tabellenführer Druck machen. Michael Braun vom SC Volmershoven-Heigden brauchte dafür nur 14 Spiele. Der 30-Jährige mit Landesliga-Erfahrung spielte in der vergangenen Saison bei Fortuna Bonn und steuerte 32 Tore zum Aufstieg bei - jetzt scheint er noch treffsicherer zu sein. Auch Thomas Weißkopf vom SV Ennert hat 23 Tore erzielt. Der 29-Jährige brauchte dafür 16 Spiele und ist auf einem guten Weg, seinen persönlichen Rekord von 37 Toren aus der Saison 2018/19 einzustellen. >>> Michael Braun bei FuPa >>> Thomas Weißkopf bei FuPa Kreisliga A Sieg - Neuzugang mit dem Torinstinkt Wenn einer weiß, wie man in der Kreisliga Tore macht, dann ist es Omed Saeed. Vor der Saison kam der Torjäger mit der Empfehlung von 38 Treffern beim Bonner A-Ligisten Sportfreunde Ippendorf zum 1. FC Niederkassel. Und der 31-Jährige scheint aber mal so gar nichts verlernt zu haben: Nach 15 Spielen kommt er schon auf 23 Tore. Bei Umutspor Troisdorf wird man sich indes ärgern: Eigentlich sollte Saeed zum SV Umutspor wechseln - der Transfer allerdings platzte und Niederkassel schlug zu. >>> Omed Saeed bei FuPa Kreisliga A Berg - Zuverlässiger Torlieferant