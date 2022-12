Martin Hasenpflug ist zuversichtlich. – Foto: Patrik Otte

Die beste Offensive prüft Ratingen 04/19 Zum Jahresabschluss der Oberliga kommt der TSV Meerbusch in den Sportpark, der in Oguz Ayan den erfolgreichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen hat. Die Hausherren müssen derweil defensiv erneut umstellen.rn

Zum Abschluss des Fußballjahres gibt es den Rückrunden-Auftakt in der Oberliga, Ratingen 04/19 empfängt am Freitag ab 19.30 Uhr den TSV Meerbusch – im Sportpark und nicht wie zuletzt die SSVg Velbert im Stadion. „Das war auch so vereinbart“, berichtet Trainer Martin Hasenpflug.

„Die Stadt hat sich ins Zeug gelegt, und es soweit hinbekommen, dass der Rasen gegen Velbert in Ordnung war, aber zwei Spiele hintereinander würde er bei dieser Witterung nicht mitmachen. Somit bleibt es für uns bei diesem einen richtigen Heimspiel im Stadion in dieser Saison bisher, aber wir sind den Sportpark ja auch gewohnt.“ Ebenso den Untergrund, den Kunstrasen, den auch der Gegner kennt: Das Hinspiel in Meerbusch fand ebenfalls auf Kunstrasen statt, es war direkt zum Start in die neue Saison ein Spektakel: 04/19 führte nach knapp 40 Minuten 4:0, kurz nach dem Seitenwechsel hieß es 4:2, am Ende siegten die Ratinger 5:3 (siehe Info-Kasten). So ein bisschen zeichneten sich da die Saisonverläufe beider Teams schon ab: Sowohl Ratingen als auch Meerbusch zählen zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga, kassieren aber auch vergleichsweise viele Gegentore. 42:32 lautet die Torbilanz von 04/19 auf Platz sechs, 45:33 beim TSV auf Rang acht, beide trennen fünf Punkte. Lange waren die Ratinger das treffsicherste Team des Klassements, am Wochenende zogen in dieser Disziplin aber der TVD Velbert (43:24) durch einen 3:0-Sieg beim FSV Duisburg, der VfB Hilden (45:27) dank eines 7:0-Sieges beim 1. FC Kleve und die Sportfreunde Baumberg (43:24) durch ein 4:0 bei der SpVg. Schonnebeck vorbei. Meerbusch teilt sich nach dem 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Hamborn den Rang als offensivstärkste Mannschaft mit dem TVD.