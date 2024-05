Die 13 Bezirksliga-Spitzenreiter - Altenhof und Hövelhof steigen auf FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Tabellenführer in den 13 Bezirksliga-Staffeln.

Spannung bieten noch die Staffeln 3, 4, 10, 11 und auch wieder die 2, da der SV Avenwedde die zweite Auswärtsniederlage in Folge kassierte. Dagegen sind fünf Tabellenführer klar auf Meisterkurs: der SC Herford (Staffel 1), der VfR Sölde (Staffel 6), der Werner SC (Staffel 7), der FC Roj (Staffel 8) und der SV Burgsteinfurt (Staffel 12). Am kommenden Wochenende dürften die nächsten Aufstiegsfeiern folgen.

Der SC Herford (2:0 gegen den VfL Mennighüffen) ist so gut wie durch. Mit einem Sieg beim FSC Eisbergen wird am Sonntag die Meisterschaft gefeiert. Doch auch ein Remis oder eine Niederlage kann reichen, wenn die SG FA Herringhausen (beim VfL Mennighüffen) oder der TuS GW Pödinghausen (gegen Union Minden) kein besseres Ergebnis erreicht. Pödinghausen muss morgen aber sein Nachholspiel gegen den Herforder Kreispokalsieger BV Stift Quernheim erfolgreich bestreiten, um die theoretische Chance aufrechtzuerhalten.

SV Avenwedde (54 Punkte, 79:39 Tore)

Avenwedde macht es nochmal spannend. Beim VfR Wellensiek setzte es die zweite Auswärtsniederlage in Folge (2:3), so dass der FC Gütersloh II (3:2 gegen den SC Bielefeld) auf einen Punkt herangerückt ist. Die Reserve des Regionalligisten hat eine Partie mehr auf dem Konto und muss auf einen weiteren Patzer hoffen, um dann im direkten Duell am vorletzten Spieltag vorbeiziehen zu können.

SpVg Brakel (65 Punkte, 94:27 Tore)

Im Topspiel glich Brakel beim Verfolger TuS Lipperreihe zweimal einen Rückstand aus und wahrte damit den Fünf-Punkte-Vorsprung. Lipperreihe muss das morgige Nachholspiel beim VfR Borgentreich erfolgreich bestreiten, um in Schlagdistanz zu bleiben. In eigener Hand hat der lange nur auf Platz 3 liegende VfB Schloß Holte (5:0 gegen den SV Dringenberg) plötzlich die Meisterschaft, da man sowohl auf Lipperreihe als auch Brakel noch trifft.

FC Fatih Türkgücü Meschede (54 Punkte, 67:31 Tore)

Meschede bleibt dank des 3:1-Erfolgs gegen den VfL Bad Berleburg klar in der Pole Position. Bei einer mehr absolvierten Partie rangiert die SG Bödefeld/Henne-Rartal, die sensationell Mittelfeldteam TV Fredeburg mit 8:0 abschoss, drei Punkte dahinter und hat nun das bessere Torverhältnis. Der SuS Langscheid/Enkhausen hat sich mit einer enttäuschenden 0:4-Pleite gegen die SG Serkenrode/Fretter aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet.

FC Altenhof (65 Punkte, 71:28 Tore)

Der FCA drehte gegen RW Hünsborn in der Schlussviertelstunde einen 0:2-Rückstand und feierte damit die souveräne Meisterschaft.

VfR Sölde (64 Punkte, 94:26 Tore)

Sölde gab sich bei Abstiegskandidat SC Lüdenscheid (4:0) keine Blöße und könnte am kommenden Wochenende die Meisterschaft feiern, wenn gegen Verfolger FSV Gevelsberg (1:0 gegen den TuS Ennepetal II) ein Heimsieg gelingt.

Werner SC (69 Punkte, 85:21 Tore)

Der ungeschlagene WSC ist so gut wie durch. Während der Drittplatzierte TuS Freckenhorst in Meister-Manier mit 4:1 bezwungen wurde, patzte der VfL Kamen bei RW Westönnen (2:2), so dass Werne grundsätzlich nur noch zwei Punkte aus drei Spielen benötigt. Wenn Kamen aber am Sonntag gegen Kellerkind SV Hilbeck nicht gewinnt, feiert der spielfreie Werner SC auf der Couch die Meisterschaft.

FC Roj (57 Punkte, 81:30 Tore)

Roj (4:1 gegen den VfR Sölde II) kommt dem erhofften Aufstieg in die Landesliga immer näher. Verfolger SG Gahmen (2:1 gegen die Dortmunder Löwen) hat weiterhin sieben Punkte Rückstand. Wenn Roj am Sonntag in Körne gewinnt, Gahmen in Geisecke verliert und Eichlinghofen morgen Abend beim VfR Sölde II nicht gewinnt, knallen beim FC Roj frühzeitig die Sektkorken.

FC Marl (72 Punkte, 85:16 Tore)

Der FC Marl ist seit dem 24. Spieltag der Meister und kann nach der letztwöchigen Niederlage beim Erler SV immer noch eine perfekte Heim-Saison spielen (4:1 gegen die SG Herne 70).

TuS Harpen (58 Punkte, 82:31 Tore)

Harpen gelang gegen den TuS Heven ein knapper 3:2-Heimerfolg. Noch enger war es beim punktgleichen SC Weitmar 45, der bei der SpVg BG Schwerin zweimal zurücklag und doch noch - exakt wie in der Vorwoche - einen Last-Minute-3:2-Sieg feierte. Westfalia Huckarde (1:0 beim CFK Bochum) liegt drei Punkte zurück und hat am Sonntag Harpen zu Gast. Es könnte also drei Spieltage vor Schluss zu einem punktgleichen Trio kommen, wenn Weitmar gegen Mittelfeldteam DJK Wattenscheid verliert.

SuS Stadtlohn (52 Punkte, 69:31 Tore)

Der spannendste Aufstiegskampf findet im Nordwesten Westfalens nahe der holländischen Grenze statt. Da der SuS Stadtlohn (2:4 beim ASC Schöppingen) und die DJK Eintracht Coesfeld (1:2 beim SV Heek) verloren, sind Schöppingen und Aufsteiger TSV Raesfeld (3:0 bei der SG Coesfeld 06) wieder in Schlagdistanz. Kurioserweise findet kein einziges direktes Duell mehr statt, so dass es ein reiner Fernkampf dieses Quartetts wird.

SV Burgsteinfurt (57 Punkte, 65:31 Tore)

Der SVB (2:1 beim Borghorster FC) steht kurz vor dem Titel, da die SpVg Emsdetten 05 beim SC Greven 09 nicht über ein Remis hinauskam (1:1). Aus den letzten vier Partien werden nur noch vier Punkte benötigt, um den Titel einzufahren. Da der SC Münster 08 am Wochenende spielfrei hat, ist eine frühzeitige Burgsteinfurter Meisterschaftsfeier rechnerisch ausgeschlossen.

Hövelhofer SV (69 Punkte, 82:18 Tore)

Da Verfolger TuS SG Oestinghausen am Freitagabend überraschend patzte (0:2 bei Kellerkind SV 03 Geseke), war klar, dass der Hövelhofer SV Meister werden konnte. Beim BV Bad Sassendorf lief am Sonntagnachmittag früh alles in die richtige Richtung, so dass am Ende ein sicherer 4:1-Auswärtssieg zu Buche stand und der Aufstieg gefeiert wurde.