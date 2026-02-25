Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Pödinghausen gewinnt Topspiel

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell zwei der letzten drei Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Nachdem der BV Stift Quernheim in der vergangenen Woche durch den 3:2-Nachholspielsieg beim SV Eidinghausen-Werste die Spitze überobert hatte, schlug Pödinghausen im Topspiel zurück. Zwei frühe Gegentore brachten Stift Quernheim auf die Verliererstraße. Pödinghausen ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und gewann am Sonntag mit 4:2. Pödinghausen hat nun zwei Punkte Vorsprung, aber auch noch die SG FA Herringhausen/Eickum (1:0 gegen den SV Oetinghausen) im Nacken, die im heutigen Nachholspiel beim FSC Eisbergen mit Stift Quernheim gleichziehen kann. Am Sonntag erwartet Pödinghausen den TuS Ahmsen (Platz 6).

TuS Lipperreihe | 34 Punkte | 46:20 Tore | +26 | 10-4-2

Türkgücü Gütersloh verlor zum Auftakt überraschend klar beim VfB Fichte Bielefeld mit 0:3 und musste Lipperreihe (6:0 gegen den FC Türk Sport Bielefeld) wieder vorbeiziehen lassen. Die SpVg Steinhagen (4:1 beim SV Spexard) bleibt in Schlagdistanz. Am Sonntag muss Lipperreihe die Hürde VfB Fichte nehmen.

Staffel 3

Spvg Brakel | 36 Punkte | 57:29 Tore | +28 | 12-0-5

Stolperstart der Top-Teams, die keinen Sieg einfahren konnten. Brakel verlor sensationell gegen Kellerkind TuS Bad Driburg mit 0:2. Im Verfolgerduell trennten sich die SG Belle-Cappel-Leopoldstal und der TBV Lemgo 2:2-unentschieden und rückten lediglich auf ein bzw. zwei Punkte heran. Auch der FC Dahl/Dörenhagen (1:1 beim SC Borchen) verpasste den Sprung an die Spitze. Der SuS Westenholz und der SV Dringenberg waren witterungsbedingt nicht im Einsatz, haben aber aufgrund Nachholspielen ebenfalls noch alle Chancen auf Platz 1. Brakel hat am Sonntag Abstiegskandidat Suryoye Paderborn zu Gast.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 43 Punkte | 59:14 Tore | +45 | 14-1-0

Nach diesem Auftaktsieg dürfte kaum jemand noch Zweifel am Aufstieg der SG haben. Bödefeld/Henne-Rartal schlug Verfolger SV Brilon mit 5:2 und hat nun neun Punkte Vorsprung auf Brilon und den SV Hüsten 09 (2:1 gegen Fatih Türkgücü Meschede). Am Sonntag reist die SG zu Vatanspor Hemer (Platz 5).

Staffel 5

RW Hünsborn | 43 Punkte | 60:19 Tore | +41 | 14-1-2

Hünsborn kassierte beim überraschend abstiegsgefährdeten früheren Westfalenligisten FSV Gerlingen eine 0:1-Auftaktniederlage, die die Verfolger VSV Wenden (2:1 gegen den FC Altenhof) und VfR Rüblinghausen (4:0 gegen den SV Setzen) wieder auf drei bzw. vier Punkte herangebracht haben. Auf Hünsborn wartet am Sonntag mit dem abgeschlagenen Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg eine klare Pflichtaufgabe.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 43 Punkte | 55:24 Tore | +31 | 14-1-2

Es bleibt spannend, wie lange der Aufsteiger den Favoriten Kirchhörder SC in Schach halten kann. Dank des 3:1-Auftaktsiegs gegen Schlusslicht VfB Altena beträgt der Vorsprung weiterhin drei Punkte. Der KSC gab sich gegen den FSV Gevelsberg ebenfalls keine Blöße (6:0). Der VfB Westhofen (1:1 gegen die TSG Sprockhövel II) muss abreißen lassen. Ararat reist am Sonntag zum Abstiegskandidaten FC Wetter erneut als klarer Favorit.

Staffel 7

TuS Freckenhorst | 43 Punkte | 39:11 Tore | +28 | 14-1-2

Freckenhorst kam souverän aus der Pause (4:0 beim SC Lippetal), die Verfolger eher weniger. Der SVE Heessen zitterte sich zu einem späten 1:0-Heimsieg gegen den SV Herbern und bleibt zwei Punkte zurück. Der TuS SG Oestinghausen kam im Derby beim BV Bad Sassendorf nur zu einem spektakulären 7:7. Der Favorit verspielte eine frühe 2:0-Führung, holte später ein 3:5 wieder auf, um in der Nachspielzeit nochmal eine 7:5-Führung aus der Hand zu geben. Oestinghausen hat wie die Beckumer SpVg (4:1 gegen DJK Vorwärts Ahlen) vier Punkte Rückstand. Am Sonntag ist Freckenhorst im Derby gegen die Warendorfer SU (Platz 8) gefordert.

Staffel 8

SG Massen | 49 Punkte | 79:15 Tore | +64 | 16-1-0

Massen schoss den SC Osmanlispor mit 10:0 ab und marschiert in großen Schritten Richtung Landesliga. "Verfolger" KF Sharri landete ebenfalls einen Kantersieg (11:1 bei VfL Kemminghausen) und bleibt neun Punkte zurück. Am Sonntag ist Massen bei Eving Selimiye Spor (Platz 7) zu Gast.

Staffel 9

Erler SV | 34 Punkte | 55:26 Tore | +29 | 11-1-4

Zum Auftakt verlor Erle in der vorigen Woche das Nachholspiel gegen den FC 96 Recklinghausen mit 0:1 und ist trotz des 5:0 bei BW Westfalia Langenbochum vorerst ins Hintertreffen geraten. Recklinghausen hatte spielfrei und hat aktuell bei nur zwei Punkten Rückstand zwei Partien weniger auf dem Konto. Die weiteren Verfolger SV Horst-Emscher (4:1 gegen VfB Börnig), SF Bulmke (1:1 bei VfB Kirchhellen) und TuS Haltern (0:4 beim SC Hassel) haben bereits sechs Punkte Rückstand. Am Wochenende trifft Erle auf Hassel, während Recklinghausen das schwierige Heimspiel gegen Firtinaspor Herne vor der Brust hat.

Staffel 10

SV Westrich | 40 Punkte | 39:23 Tore | +16 | 13-1-3

Nach einem unglücklichen Jahresende mit zwei Niederlagen in Folge mühte sich Westrich gegen Abstiegskandidat SV Bommern zu einem 3:2-Last-Minute-Sieg und wahrte den Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Castrop-Rauxel (2:0 gegen Hedefspor Hattingen). Westrich wird sich wieder steigern müssen, um am Sonntag gegen den Viertplatzierten SV Herbede zu bestehen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 43 Punkte | 46:17 Tore | +29 | 13-4-1

Stadtlohn (5:1 gegen Westfalia Osterwick) und die TSG Dülmen (5:4 bei BVH Dorsten) marschieren im Gleichschritt und haben fünf Vorsprung auf den TSV Raesfeld (4:1 gegen SF Merfeld). Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Dülmen und Stadtlohn.

Staffel 12

SC Münster 08 | 41 Punkte | 50:16 Tore | +34 | 13-2-1

Münster 08 gewann knapp gegen Wacker Mecklenbeck mit 2:1 und hat wieder sechs Punkte Vorsprung bei nun gleicher Anzahl an Spiele wie Verfolger SC Greven 09. Dessen Auswärtsspiel bei Germania Hauenhorst fiel witterungsbedingt aus. Bei Falke Saerbeck (Platz 12) ist Münster 08 klarer Favorit am Sonntag. Greven hat das schwere Heimspiel gegen Concordia Albachten (Platz 5) vor der Brust.