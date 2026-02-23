4:2 im Spitzenspiel: Jetzt ist wieder Pödinghausen die Nummer eins

Sechs Tore, ein verdienter Sieger, aber längst noch keine Entscheidung im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga: Der BV Stift Quernheim und TuS GW Pödinghausen lieferten sich im strömenden Regen ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel, das die Gäste verdient mit 4:2 (2:1) gewannen und damit den Hausherren die Tabellenführung vorerst wieder abknöpften.
Schlechtes Wetter, super Spiel lautete das Motto, welches zunächst vor allem die Grün-Weißen aus Enger bedienten. Allein der wuchtige Schuss von Orkus Tosun zum 0:1 (14.) war den Besuch im Friedenstal trotz Dauerregens wert. Hashem Celik hatte zuvor im Zweikampf mit Dean Peitzmeier den Ball behauptet und für Tosun aufgelegt.
Und die Pödinghauser um Kapitän Philip Ewert legten sofort nach. Tosuns Vorarbeit leitete Mourad El Hamdaoui weiter auf Celik, der Quernheims Ersatztorwart Kai Hoffmann das 0:2 (20.) einschenkte.
Das spielte der Elf von Holm Windmann komplett in die Karten. Die Gäste zogen sich mit der Führung im Rücken zurück, nahmen die Hausherren ab der Mittellinie in Empfang und lauerten auf Umschaltsituationen. Doch mit der ersten eigenen Torchance machten die Quernheimer das Spitzenspiel wieder scharf, Nico Schmidt bediente Torjäger Tibor Sander, dem gefühlt aus dem Nichts das 1:2 (34.) gelang. Stift verlor mit dem angeschlagenen und ausgewechselten Dean Peitzmeier einen weiteren Spieler, war aber zurück im Spiel.
Auch in der zweiten Halbzeit erwischte GWP den besseren Start. Den ersten Versuch konnte Stift-Keeper Hoffmann noch abwehren, war dann aber gegen Jan Menne machtlos – 1:3 (49.). Die Vorentscheidung? Keineswegs. Die ersatzgeschwächten Gastgeber (ohne Heller, Grote, Adick und auch Kapitän Maxi Lage) zeigten eine gute Moral und kamen erneut zurück.
Joshua Rogalsky nutzte das Missverständnis in der Gästeabwehr per Heber über Torwart Nino vom Hofe – 2:3 (53.). Und beinahe wäre den Quernheimern der Ausgleich gelungen. Bei einer Doppelchance scheiterten erst Sander und dann auch Kottkamp (62.).
Damit nicht genug der Ereignisse im Topspiel, das seinem Namen gerecht wurde. Mennes Abschluss kratzte Stift-Kapitän Luca Picker von der Torlinie (68.). Damit war das 2:4 aber nur aufgeschoben, wobei die Hausherren in der 75. Minute ordentlich mithalfen. Torwart Hoffmann unterlief einen Eckball und am langen Pfosten köpfte Jan Luca Kürten ins leere Tor.
Für weitere Tore im munteren Schlagabtausch hätten Daniel Wessler (knapp vorbei) und Christian Fahrnow (scheitert an vom Hofe) sowie auf der anderen Seite Hashem Celik und der eingewechselte Nico Schneider allein vor Hoffmann sorgen können.
„Wir haben 70 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert, der Sieg ist deshalb auch hochverdient. Eine Vorentscheidung ist es aber nicht“, betonte Holm Windmann auf Seiten des Tabellenführers. Seine Mannschaft entschied auch das achte Auswärtsspiel der Saison für sich, für Stift Quernheim war es nach sieben Siegen die erste Heimniederlage.
Der neue Tabellenführer empfängt am nächsten Spieltag den TuS Ahmsen, die Quernheimer stellen sich beim VfL Mennighüffen vor.