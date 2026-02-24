14‑Tore‑Remis: Derby liefert ein Ergebnis für die Geschichtsbücher

Oestinghausen musste im Derby einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen (Archivfoto). – Foto: Thorsten Zelinski

Ein Derby, das in Erinnerung bleibt: Der BV Bad Sassendorf und die SG Oestinghausen trennten sich in einem völlig verrückten Bezirksliga-Duell mit 7:7. Das Spiel bot alles, was ein Derby ausmacht – frühe Treffer, Führungswechsel und eine Szene, die nach Abpfiff für reichlich Frust sorgte.

Doch Bad Sassendorf brauchte nur wenige Minuten, um das Spiel wieder zu öffnen. Alexander Martens traf in der 12. Minute, Mirsad Masuku glich kurz darauf aus. Martens drehte die Partie in der 38. Minute komplett, ehe Nico Scholz kurz vor der Pause auf 4:2 erhöhte.

Oestinghausen erwischte den besseren Beginn. Schon nach sechs Minuten verwandelte Gianluca Marzullo einen Foulelfmeter zur Führung. Nur fünf Minuten später legte er nach – sein 29. Saisontor, vorbereitet von Hölscher, brachte die Gäste früh mit 2:0 in Front.

Freistoßhammer und Torflut nach der Pause

Oestinghausen meldete sich noch vor dem Halbzeitpfiff zurück: Marzullo versenkte einen direkten Freistoß zum 4:3 – sein dritter Treffer des Tages.

Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Tempo weiter. Martens stellte mit seinem dritten Tor auf 5:3, doch Oestinghausen antwortete mit Wucht: Justus Brusis traf zweimal per Kopf (65./68.), beide Male nach Vorlagen von Hegemann. Damit stand es plötzlich 5:5.

Wenig später drehte Marzullo per erneutem Strafstoß das Spiel – sein 31. Saisontor. Marius Vogel erhöhte in der 82. Minute auf 7:5, nachdem er kurz zuvor eingewechselt worden war.

Späte Sassendorfer Antwort – und ein Derby, das keiner so schnell vergisst

Doch Bad Sassendorf gab sich nicht geschlagen. Mike Tyrala verkürzte in der 89. Minute, ehe Masuku in der Nachspielzeit mit seinem 16. Saisontor den 7:7-Endstand herstellte.

Trainer Meincke ärgert sich über verweigerten Strafstoß

Nach dem Spiel zeigte sich Oestinghausens Trainer Dierk Meincke trotz des Spektakels unzufrieden – vor allem wegen einer Szene aus der ersten Halbzeit:

Er monierte, dass seiner Mannschaft ein klarer Elfmeter verwehrt worden sei. Hegemann sei frei durch gewesen und von hinten in die Hacken getroffen worden. Der Schiedsrichter habe jedoch von einem „Unfall“ gesprochen – eine Erklärung, die Meincke als „No-Go“ bezeichnete.

Auch die Gegentore wurmten ihn: Gleich mehrere Treffer fielen nach Einwürfen, Ecken oder Freistößen. „Das darf uns so nicht passieren“, sagte er.

Fazit

Ein Derby, das alles bot: 14 Tore, vierfacher Torschütze Marzullo, ein wilder Schlagabtausch und ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Für die Zuschauer war es jedoch ein Fußballnachmittag, der kaum spektakulärer hätte ausfallen können.