Deshalb gehört der SV Sonsbeck in die Oberliga Die erste Mannschaft des SV Sonsbeck hat eine sehr starke Hinrunde abgeliefert. Es gibt mehrere Gründe, warum der Aufsteiger den Jahreswechsel in der oberen Tabellenhälfte auf dem neunten Platz begeht. Das sind die Erfolgsfaktoren.

Obwohl das Team in den ersten Spielen viel investierte und gute Leistungen ablieferte, fehlten die positiven Ergebnisse. Es dauerte bis zum sechsten Spieltag, ehe der erste Sieg eingefahren wurde. Danach folgte aber eine Serie von sechs ungeschlagenen Partien – das Team war endgültig in der neuen Liga angekommen.

Die Geschlossenheit, Mentalität, enorme Disziplin und der unbändige Wille, Woche für Woche alles aus sich rauszuholen, zählen zu den Sonsbecker Erfolgsfaktoren. Die Spieler sind wissbegierig, geben beim Training immer hundert Prozent und setzen alles daran, die Vorgaben der Trainer am Spieltag zu realisieren. Zudem versucht das Team, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und sich weniger am Gegner zu orientieren. Die Mannschaft gilt als bodenständig und zählt zu den fairsten Mannschaften der Liga. Lediglich Philipp Elspaß sah wegen einer Notbremse eine Rote Karte. Es gibt keinen überragenden Einzelspieler im Kader, der höherklassige Erfahrungen mitbringt oder sogar schon im Profi-Bereich aktiv war.



Die Spielweise

Die Sonsbecker Mannschaft ist eingespielt und hat das System von Heinrich Losing in den vergangenen drei Jahren verinnerlicht. Sie versteckt sich in keinem Spiel und versucht, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Dabei handelt es sich um eine offensive Spielweise mit einem Angriffs- oder Mittelfeldpressing. Im Aufbau wird viel investiert, um spielerische Lösungen zu finden. Auch beim Spitzenreiter SSVg Velbert (0:0) und im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen (0:1), in dem die Sonsbecker 75 Minuten in Unterzahl agierten, spielte der SVS gut mit und hatte gute Tormöglichkeiten, um die Partie sogar für sich zu entscheiden.



Das Umfeld

Der Verein lebt von der Gemeinschaft. Die Verantwortlichen und die Fans leben das Motto „Gemeinsam stark“ vor. Hinter dem Team gibt‘s unheimlich viele ehrenamtliche Helfer, die es durch ihren unbändigen Einsatz überhaupt erst ermöglichen, die Rahmenbedingungen für den Oberliga-Fußball zu schaffen. Zudem hat der SVS in den vergangenen Jahren nochmals eine wahnsinnige Euphorie entfacht. So werden wieder Fanbusse eingesetzt, und es ist ein neuer Fanclub (Ultras Sonsbeck) entstanden. Es kommen auch viele Zuschauer von außerhalb in den Sportpark, die die Leistung des Vereins anerkennen. Die neue digitale Anzeigetafel ist zum Jahresende als weiteres Highlight dazugekommen.



Der Anspruch

Der Verein bringt mit seinen Möglichkeiten alles für die Fußball-Oberliga mit – da ist sich Heiner Gesthüsen sicher. „Wir haben eine der schönsten Platzanlagen am Niederrhein, einen Zuschauerschnitt in den Top drei, eine attraktive offensive Spielweise, Ausbildungsmöglichkeiten für talentierte Spieler und vor allem unheimlich viel Herzblut im Umfeld. Das alles sind Punkte, die den SVS auszeichnen und die uns stark machen“, sagt er. Die Mannschaft hat sich ohne namhafte Neuzugänge nochmals weiterentwickelt und bewiesen, dass sie in der Liga mithalten kann. Heinrich Losing ist seinem Ziel, das Team in der Oberliga zu etablieren, schon ein gutes Stück nähergekommen.