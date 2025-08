Dersum dreht die Partie in Schwefingen - Vier Tore in 20 Minuten

Die Begegnung begann unter ungewöhnlichen Vorzeichen: Wegen Anreiseschwierigkeiten der Gäste konnte die Partie erst mit Verzögerung angepfiffen werden (3.). In der ersten Halbzeit passierte wenig Erwähnenswertes. Die Partie nahm erst nach Wiederbeginn Fahrt auf, als Schwefingen per Foulelfmeter in Führung ging. Sven Marien verwandelte in der 55. Minute sicher und markierte seinen ersten Saisontreffer.

Doch was danach folgte, war ein Sturmlauf der Dersumer. Nur fünf Minuten später schüttelte David Gerdes „richtig einen aus dem Fuß“ und erzielte mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich (60.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Jan Osteresch drehte das Spiel in der 64. Minute, bevor Jannis Celten (68.) und schließlich Thomas Eiken (76.) mit ihren jeweils ersten Saisontreffern für die Entscheidung sorgten. Celten und Eiken glänzten zudem als gegenseitige Vorlagengeber, ein perfektes Zusammenspiel.