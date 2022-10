Derbyzeit an der Dammenmühle: SC Lahr empfängt den Kehler FV Lahr-Sportvorstand Petro Müller warnt trotz komfortabler Tabellensituation vor dem Kellerkind

An der Lahrer Dammenmühle herrscht am Samstag (15.30 Uhr) Derbyzeit, wenn der aktuelle Dritte Lahr (21 Punkte) auf den in der Abstiegszone festsitzenden Kehler FV (14., acht Punkte) trifft.

Es sei völlig unerheblich, auf welchem Rang der Gegner derzeit stehe, "der KFV ist ja dafür bekannt, gerade gegen starke Gegner und in Derbys meist zusätzliche Prozentpunkte an Leistung abrufen zu können. Der KFV ist ein gefährlicher Gegner", betont Müller. Soweit die eine Seite der Betrachtung, die andere Seite beleuchtet einen bis dato meist überzeugenden Lahrer Saisonverlauf. Bei allen positiven Aspekten besteht allerdings noch genügend Verbesserungspotenzial. "Wir wollen am Samstag das Spiel selbst in die Hand nehmen, um auch ein Heimspiel mal souverän zu bestreiten, mit klarer Kontrolle. Das ist uns auswärts, wie zuletzt in Hofstetten, schon einige Male gelungen. Aber auf eigenem Platz fehlen uns noch einige Prozente, das geht besser", weiß Müller.



Gegen die Verbandsliga-Konkurrenten des Kehler FV ist ein mit robusten Zweikämpfen gewürztes Spiel zu erwarten, in dem der Behauptungswille gegen allen Widerstand den entscheidenden Ausschlag geben könnte. "Die Vorfreude ist da, weil die Mannschaft genau weiß, dass sie gegen Kehl etwas gutzumachen hat. Dennoch ist nicht auszumachen, dass eine Mannschaft klare Vorteile auf ihrer Seite weiß. Es wird eine spannende Aufgabe", erwartet Petro Müller. In personeller Hinsicht bestehen auf Gastgeber-Seite keine größeren Sorgen, einzig die Langzeitausfälle sind für das Derby kein Thema.