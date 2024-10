Derbysieger! SV Sonsbeck bezwingt den VfB Homberg mit 2:0

Homberg versuchte über Feldvorteile schon früh das Ruder an sich zu reißen. Doch Sonsbeck nahm den Derbykampf umgehend an und wusste sich auch von der hohen Pressinglinie der Gäste zu befreien. Trotzdem belagerten sich die beiden Seiten zunächst, Action in den Gefahrenzonen blieben aus – bis zur 18. Minute. Dann landete ein Querschläger nämlich vor den Füßen von Luca Terfloth, der sich aus über 25 Metern ein Herz nahm und das Leder traumhaft im Winkel des Homberger Tors versenkte.

Hombergs Chefcoach Stefan Janßen reagierte auf den frühen Rückschlag durch einen Wechsel von Tim Ulrich für Julian Bode, um seinen Schützlingen von außen einen frischen Impuls zu verschaffen. Und Homberg war daraufhin erneut um Spielkontrolle bemüht. Eine Hereingabe Sakaki Oti segelte scharf in Richtung Tor, doch fand in der Mitte keine Abnehmer (35.). Der VfB hatte auch weiterhin größere Probleme, sich durch die kompakte Defensive der Sonsbecker durchzusetzen, deren Matchplan mit der Führung im Rücken daraufhin auch konsequent weitergeführt werden konnte.

Homberg beißt auf Granit

Nach dem Seitenwechsel wollte die Gäste schnell zurückschlagen. Einen Abschluss von Ulrich bekam Jonas Holzum erst im Nachfassen zu greifen (46.). Mit jeder fortschreitenden Minute sah man dem VfB die Frustration ob des unzufriedenstellenden Zwischenstandes an. Nach einem Eckball versuchte sich Fabio-Daniel Simoes Ribeiro mit einem Abschluss aus der Distanz, doch zielte knapp einen Meter zu hoch (59.). Die wütenden Anläufe der Gäste wurden weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. Vielmehr rappelte es beinahe erneut im eigenen Tor. Nach einem Eckball stahl sich Keisers an der Homberger Defensive vorbei und hätte freistehend für die Vorentscheidung sorgen können, doch köpfte knapp vorbei (79.)

Der Derbysieg war allmählich in greifbarer Nähe, auf der anderen Seite schien der VfB den Sprung an die Tabellenspitze der Oberliga zu verpassen. Damit kochten auch die Emotionen auf und neben dem Platz weiter hoch. Der noch in der ersten Halbzeit eingewechselte Ullrich wurde so zunächst für ein Foul verwarnt und haute nur wenige Minuten später nach einem nicht erhaltenen Eckball etwas zu heftig auf den Boden. Schiedsrichter Daniel Schirok war das eine Nummer zu viel, binnen zwei Minuten musste der 21-Jährige per Ampelkarte das Feld verlassen (86.).

In Unterzahl wurde die Mammut- zu einer Herkulesaufgabe für den VfB. Sonsbeck spielte in den letzten Minuten clever mit der Uhr und brachte den 2:0-Sieg letztlich souverän ins Ziel. Der SVS zementiert damit auch seinen Platz im gesicherten Mittelfeld, während Spitzenreiter SpVg Schonnebeck die Partie wohlwollend verfolgt haben dürfte und den Platz an der Sonne weiterhin behalten darf.

___

SV Sonsbeck – VfB Homberg 2:0

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens (90. David Somodi), Hayato Uchimura (90. Taira Kayama), Luca Terfloth (71. Jannis Pütz), Sanjin Vrebac (90. Yuichiro Kichize), Klaus Keisers, Shawn Kiyau (66. Niklas Binn) - Trainer: Heinrich Losing

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Aaron Addo (71. Leon Schütz), Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Justin Walker, Julian Bode (33. Tim Ulrich), Berkan Bartu, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Vahidin Turudija (71. Milen Manchev), Sakaki Ota (75. Florian Berisha), Andres Gerardo Gomez Dimas - Trainer: Stefan Janßen

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 590

Tore: 1:0 Luca Terfloth (18.), 2:0 Klaus Keisers (24.)

Gelb-Rot: Tim Ulrich (86./VfB Homberg/Unsportlichkeit )

___

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: