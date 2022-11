Derbysieg für Aunkirchen.

Ohne großes Abtasten ging es sofort hin und her. Zunächst musste Aunkirchens TW Ratz alles riskieren um im Duell mit Eder zu parieren, auf der anderen Seite gelang Salatmeier David dann das frühe Tor. Nach einem langen Ball schaltete Salatmeier schneller als die RSV-Abwehr, TW Perstorfer war machtlos. Nur wenige Minuten später brach der RSV über die rechte Angriffsseite durch, Hoppers Flanke setzte Flenkenthaler nur knapp neben das Tor. Der FCA machte es wieder besser und nach Geiger-Flanke stellte Semmler auf 2:0. Der FCA brachte dann den RSV aber zurück ins Spiel, nach einem Fehler im Aufbau schaltete Walchsing schnell um, Rathgeber behielt alleine vor Ratz die Nerven und schob den Ball zum 2:1 ins Netz. Im direkten Gegenzug hatte Scheibel Pech, sein Abschluss ging nur knapp am Tor vorbei. Der dritte Treffer sollte aber dennoch noch fallen, dieses Mal probierte es Scheibel nicht selbst, sondern legte von der Grundlinie zurück auf Leitl, der den Ball im langen Eck unterbringen konnte. Ein verdienter Pausenstand, da zudem Geiger noch zweimal Pech hatte und nur die Latte traf. In der zweiten Hälfte ging Aunkirchen früh auf den vierten Treffer, der in der 54. Minute auch gelang, nach Geiger-Zuspiel war es erneut Semmler, der Perstorfer keine Chance ließ. Im weiteren Verlauf der Partie vergab der FCA weitere Chancen (Geiger-Kopfball neben das Tor, Semmler scheiterte an Perstorfer, Meier-Schuss unglücklich vom eigenen Mann geblockt), dem RSV gelang lediglich der Anschluss. Der FC Aunkirchen behält am Schluss völlig zu Recht die Oberhand in einem Spiel, in dem dieses Mal kaum Derby-Stimmung aufkommen wollte. Schiedsrichter Bubek hatte die Partie zudem jederzeit komplett im Griff.