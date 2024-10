Derby zum Rückrundenauftakt: »Müssen uns die Punkte hart erkämpfen!«

Die Hälfte der Spielzeit 2024/25 ist bereits rum - und die Teams wissen inzwischen wo die Reise in dieser Saison hingeht. Pünktlich zum Auftakt in die Rückrunde stehen in der Bayernliga Süd direkt die nächsten Highlights auf dem Programm. Während das Derby zwischen der SpVgg Unterhaching II und dem FC Deisenhofen in's Frühjahr verlegt wurde, wird der 18. Spieltag von einem weiteren Derby eröffnet. Denn der FC Ismaning empfängt, nach der 0:4-Niederlage zum Saisonstart nun den SV Heimstetten und möchte in diesem Duell "jede Menge gutmachen". Auch der FC Memmingen (gegen den FC Pipinsried) sowie der SV Kirchanschöring (in Kottern) sind in den jeweiligen Topspielen des Spieltags gefordert, während für den TSV Landsberg (in Schalding) und den TSV Grünwald (beim TSV 1860 München II) echte Mammutaufgaben auf dem Programm stehen. Los geht's aufgrund der Absage am Freitagabend am Samstag ab 14 Uhr...