Profitrainer beim Gegner: Schaldings Rückrundenauftakt hat`s in sich

Zum Rückrundenauftakt in der Bayernliga Süd erwartet der SV Schalding-Heining den TSV Landsberg am heimischen Reuthinger Weg. Der Tabellendritte empfängt den Zwölften - eine klare Sache? Soll sich bloß niemand von der aktuellen Platzierung der Landsberger täuschen lassen. Nach dem Umbruch im Sommer und dem daraus resultierenden Fehlstart warf der damalige Trainer Bernd Kunze nach fünf Partien wieder hin. Die Lechstädter steckten die Köpfe zusammen - und gingen in die Vollen! Mit Alexander Schmidt wurde ein prominenter Trainer verpflichtet, der im Profibereich unter anderem den TSV 1860 München, Jahn Regensburg und Dynamo Dresden gecoacht hat. Zudem rief der Klub im Spätsommer eine Transferoffensive aus und verpflichtete unter anderem illustre Regionalliga-Namen wie Maximilian Berwein, Furkan Kircicek oder Benedikt Auburger. Das hat sich ausgezahlt, seitdem geht`s nämlich steil bergauf. Die neue Stärke der Landsberger bekam vor drei Wochen auch der TSV Grünwald zu spüren. Den Aufsteiger schoss die Schmidt-Elf mit sage und schreibe 10:1 vom Platz! Der SV Schalding ist gewarnt...

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining)"Die Landsberger Mannschaft hat nichts mehr mit der aus dem Hinspiel gemein. Sieht man sich den Punkteschnitt seit dem 30. August an, dann ist das eigentlich ein Spitzenspiel, das so bloß halt nicht auf dem Papier steht. Die Landsberger haben da unten in der Tabelle nichts verloren und werden schon in Kürze mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Aber: Wir spielen zuhause und wollen drei Zähler holen. Klammert man Deisenhofen mal aus, haben wir daheim bislang, was die Leistung betrifft, immer abgeliefert. Daran wollen wir anknüpfen."

Personalien SV Schalding-Heining: Markus Tschugg könnte in den Kader zurückkehren. Hinter dem Einsatz von Fabian Schnabel, den eine Risswunde am Spann zuletzt in Nördlingen außer Gefecht setzte, steht noch ein Fragezeichen. Verletzungsbedingt nicht dabei sein werden Christian Brückl, Johannes Stingl, Bastian Schmid und Maxi Moser.