Derby am Freitag: Interview mit Erik Biedenkapp und Jonathan Hummler FV Biberach - FC Wangen, Fr. 28.10., 19:00 Uhr

Morgen steht um 19:00 Uhr unter Flutlicht das Derby FV Biberach gegen den FC Wangen an. In der Tabelle belegt der FV Biberach derzeit als Aufsteiger einen guten 9. Platz (6 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen). Der FC Wangen reist als Tabellenvierzehnter an und möchte nach fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfahren. Das Interview mit Kaptitän Jonathan Hummler (FV Biberach) und Vize-Kapitän Erik Biedenkapp (FC Wangen) gibt es hier:

FuPa: Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Biedenkapp: Unser Saisonstart war besser als erwartet. Aufgrund der kurzen Pause durch das Relegationsspiel gegen Young Boys Reutlingen und der neu zusammengestellten, jungen Mannschaft, hatten wir nur wenig Zeit, Abläufe einzuspielen und die Vorgaben des neuen Trainerteams zu verinnerlichen. Aus den ersten 6 Spielen holten wir trotz alledem 10 Punkte, was eine gute Ausbeute für uns darstellt. Die folgenden Spiele im September und Oktober konnten wir weniger erfolgreich gestalten, da die kurze Vorbereitung und das Zusammenspiel im Team noch nicht voll und ganz ausgereift war. Nichtsdestotrotz gab es Lichtblicke wie der Sieg in Dorfmerkingen oder das vergangene Unentschieden gegen Ilshofen, dass uns für die restlichen Spiele sicherlich Auftrieb geben wird. Die Mannschaft wirkt gefestigter und gewillt, alles in die letzten Spiele der Hinrunde zu legen, was uns positiv auf die nächsten Spiele blicken lässt.



Hummler: Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, uns ärgert natürlich die unnötigen Punktverluste wie gegen Ehingen Süd und Geislingen.





FuPa: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft?

Biedenkapp: Nach der Anfangseuphorie in den ersten Spielen sind die Niederlagen gegen Ehingen-Süd, Calcio Leinfelden-Echterdingen und Schwäbisch Hall natürlich ersteinmal schwer zu verdauen gewesen und die Stimmung in den darauffolgenden Trainingswochen logischerweise angespannt. Trotzdem zeichnet uns seit Jahren die Geschlossenheit und Willenskraft innerhalb des Teams aus, wodurch wir auch in der Lage sind, solche Niederlagen wegzustecken und jede Woche neu anzugreifen. Die letzten Trainingseinheiten vor dem jetzigen Spiel gegen Biberach waren stark, nun gilt es aber diese Euphorie mit in das Spiel zu nehmen.



Hummler: Die Stimmung ist sehr gut.





Was hat der Trainer euch für das Spiel am Freitag mitgegeben?

Biedenkapp: Das Trainerteam hat uns seit Montag schon darauf vorbereitet, dass das Derby ein absolutes Kampfspiel wird. Gewinnen wird dieses Derby nicht die Mannschaft, die den schönsten Fußball spielt, sondern die mit dem stärkeren Willen. Es wird auf die Mentalität jedes einzelnen Spielers ankommen, ob er jeden Zweikampf gewinnen und unbedingt dieses eine Tor, egal wie, erzielen will. Diese Mentalität wird über Sieg oder Niederlage entscheiden.



Hummler: Nicht viel, Flo lässt uns immer sehr viel Freiheiten vor allem in der Offensive. Er will das wir das Umsetzen was wir Woche für Woche trainieren und das klappt meistens ganz gut





FuPa: Ihr spielt beide schon einige Jahre in eurem Verein. Was macht ihn so besonders?

Biedenkapp: Ich bin schon seit knapp 20 Jahren hier beim FC Wangen, habe bei den Bambinis meine ersten Fußballschuhe geknüpft (oder knüpfen lassen) und mich jede Jugend bis hin zu der aktiven Mannschaft durchgekämpft. Was diesen Verein so einzigartig macht und ihn von anderen Vereinen in der Region unterscheidet, ist, dass der FC Wangen eine große fußballverrückte Familie ist. Die Liebe zum Fußball erfährt man hier schon von klein auf, was den Grundstein für alle weiteren Dinge legt. Auch wird viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt und es wird versucht, Eigengewächse zu fördern und in die aktive Mannschaft zu bringen. So ist es auch bei unserer jetzigen 1. Mannschaft, in der vieler Wangener Jungs Fußball spielen. Dabei spielen unsere gut ausgebildeten Jugendtrainer eine immens wichtige Rolle, die den richtigen Mix aus Spaß aber auch Leistung finden und so ein gutes Umfeld für die Entwicklung der Jugendspieler schaffen. Darauf sind wir hier beim FC Wangen mächtig stolz.



Hummler: Ich denke der Verein ist auf einem sehr guten Weg und hat aus seinen Fehlern aus der Vergangenheit gelernt.





Wo liegen eurer Meinung nach die Stärken des Gegners?