Der TSV Meerbusch startet mit Derby in die Rückrunde Der Oberligist trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf Germania Ratingen. TSV-Trainer Kevin Kreuzberg muss auf mehrere Spieler verzichten.

Am Sonntag, 15 Uhr, treffen die Oberligisten Germania Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch aufeinander. Das Team von Trainer Kevin Kreuzberg hat noch eine Rechnung offenstehen.

Die Vorfreude auf die Rückrunde ist beim TSV Meerbusch groß. "Wir haben nach einigen Wochen Pause richtig Lust, wieder um Punkte zu spielen. Dafür sind wir Fußballer. Für mich als Trainer ist die Vorbereitung auch immer spannend, um Neues auszuprobieren. Aber natürlich macht man das alles für den Wettbewerb", sagt Trainer Kevin Kreuzberg. Seine Kicker treffen am Sonntag, 15 Uhr, auswärts im Derby auf Germania Ratingen 04/19. Während der Vorbereitung hätte die Mannschaft ein gutes Gesicht gezeigt, so Kreuzberg im Gespräch mit FuPa.

Der Coach rechnet im Vorfeld mit einem starken Gegner. "Germania Ratingen ist ein guter bis sehr guter Oberligist, der eine hohe Qualität und viel Tempo mitbringt. Die Abläufe in Ratingen stimmen. Da werden wir uns also mächtig strecken müssen, um dort etwas zu holen", sagt Kreuzberg. Besonders beeindruckend ist der Sturm der Blau-Gelben. In vorderster Front laufen nämlich die namhaften Ex-Profis Samed Yesil (FC Liverpool, Bayer Leverkusen) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) auf. Komplettiert wird der Angriff von Ali Hassan Hammoud.

Sebastian van Santen stürmt wieder für den TSV