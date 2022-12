Der Stabilisator Regionalliga Südwest +++ Emilian Lässig ist eine feste Größe beim FC-Astoria Walldorf +++ Am Freitag könnte es zum Duell mit seinem kleinen Bruder Valentin kommen

Die Eltern auf der Tribüne und die Söhne auf dem Platz. Am Freitagabend kommt die komplette Familie Lässig im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark zusammen. Papa Andreas und Mama Simone auf der Tribüne, Emilian (23 Jahre) und Valentin (19) auf dem Rasen. Das ist die Idealvorstellung.

Emilian Lässig, der seit anderthalb Jahren das dunkelblaue Trikot des FC-Astoria Walldorf anstatt des hellblauen Jersey der TSG Hoffenheim II trägt, hofft sehr darauf. Der Defensivstratege musste sich erst vor knapp drei Wochen einer Mandel-Operation unterziehen. "Gegen Hoffenheim aufzulaufen ist mein großes Ziel", sagt er vor dem letzte Pflichtspiel des Jahres. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, schließlich wurde er vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg in Worms eingewechselt. Zu wichtig ist er außerdem als Stabilisator für das Walldorfer Spiel. Sein Trainer Matthias Born sieht in ihm obendrein, "einen klassischen Teamplayer, der sich auch außerhalb des Platzes sehr viel für eine funktionierende Einheit leistet."

Läuft alles nach Wunsch, dann kommt es auf dem Rasen zum dritten Brüder-Duell seit März dieses Jahres. Einmal für zehn und einmal für drei Minuten standen sich die Lässig-Brüder als Gegner gegenüber. Beide Male wurde der Jüngere Valentin bei der TSG eingewechselt und beide Male durfte er sich als Sieger fühlen – 2:0 im März und 5:4 im August. Gegen mehr Zeit auf dem Rasen hätte der "Kleine" nichts einzuwenden. "Ich muss mich durchbeißen, um mehr Spielzeit zu bekommen", sagt Valentin betont kämpferisch.

Was beide gleichermaßen auszeichnet ist der Ehrgeiz sich stetig zu verbessern. Das hat bereits in jungen Jahren im heimischen Garten angefangen, der Weg zum Fußball war vorgezeichnet. Vater Andreas ist ein in der Rhein-Neckar-Region bekannter Kicker gewesen, der beim SV Waldhof Mannheim und SV Sandhausen erfolgreiche Jahre erlebte. Später schlug der heute 51-Jährige die Trainerlaufbahn ein, aktuell ist er U16-Coach bei der TSG Hoffenheim.

Sein fußballerischer Hintergrund hat ihn aber nicht dazu veranlasst, den Sprösslingen vorzugeben, was sie zu tun haben. "Die beiden sollen sich eigenständig entwickeln und das tun sie hervorragend", sagt der Vater, "meine Frau Simone und ich sind sehr stolz darauf, wie sie das umsetzen." Da schadet es natürlich nicht, das Durchsetzungsvermögen und die technischen Fähigkeiten vom Papa geerbt zu haben. In einem Punkt fallen die Äpfel aber doch ein gutes Stück weg vom Stamm. "Mein linker Fuß war nie der Starke", schmunzelnd der Vater in Bezug auf seine beiden Linksfüßer.