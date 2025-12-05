 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
Der SV Niederbachem bekommt es mit RW Merl zu tun.
Der SV Niederbachem bekommt es mit RW Merl zu tun.

Der Spitzenreiter in Volmershoven - RW Merl hält Schlagdistanz

Bezirksliga, Staffel 2: Tabellenführer TuS Oberpleis muss am Sonntag zum SC Volmershoven-Heidgen. RW Merl macht aktuell am meisten Druck auf den TuS.

Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2 kommt dieser Tage ein wenig verzerrt daher. Manche Mannschaften stehen schon bei 13 Spielen, andere erst bei elf. Grund dafür ist in erster Linie der späte Rückzug des SV Vorgebirge. Zusätzlich wurde die Partie zwischen dem SV Leuscheid und dem VfR Hangelar abgebrochen. An der Spitze sind die Verhältnisse derweil zurechtgerückt: Tabellenführer TuS Oberpleis und Verfolger RW Merl haben jeweils zwölf Spiele. Drei Punkte trennt die beiden Topteams vor dem 14. Spieltag.

Gewinnt Volmershoven bei einer Spitzenmannschaft?

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:30

Um die Aufgabe, den Tabellenführer zu empfangen, kommt höchstwahrscheinlich kein Team herum. An diesem Wochenende trifft es den SC Volmershoven-Heidgen. Der SC spielt als Tabellensiebter mit 18 Punkten bisher eine sehr solide Runde. Gegen die Topgegner RW Merl (0:3), 1. FC Niederkassel (0:5) und BW Friesdorf (1:1) hakte es bisher aber noch. Der TuS Oberpleis hat unter der Woche gegen B-Ligist VfR Marienfeld den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale klar gemacht. In der Liga hängen die Trauben nun wieder etwas höher.

SV Niederbachem gegen das Überraschungs-Topteam

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
15:15

Die Favoritenrolle des TuS Oberpleis war vor der Saison ein Stück weit zu erwarten, bei Rot-Weiß Merl sieht das anders aus. Der Aufsteiger ist in den vergangenen Wochen so richtig ins Rollen gekommen - anders als der SV Niederbachem, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht und diese Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich hat. Sollte Merl weiter nicht zu stoppen sein, bleiben die Rot-Weißen der erste Verfolger.

Die weiteren Spiele des 14. Spieltags

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
14:45

So., 07.12.2025, 17:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
17:00

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
14:45live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:30live

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
14:45

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

