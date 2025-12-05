Der Spitzenreiter in Volmershoven - RW Merl hält Schlagdistanz

SV Niederbachem gegen das Überraschungs-Topteam



Die Favoritenrolle des TuS Oberpleis war vor der Saison ein Stück weit zu erwarten, bei Rot-Weiß Merl sieht das anders aus. Der Aufsteiger ist in den vergangenen Wochen so richtig ins Rollen gekommen - anders als der SV Niederbachem, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht und diese Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich hat . Sollte Merl weiter nicht zu stoppen sein, bleiben die Rot-Weißen der erste Verfolger.

Die weiteren Spiele des 14. Spieltags

Um die Aufgabe, den Tabellenführer zu empfangen, kommt höchstwahrscheinlich kein Team herum. An diesem Wochenende trifft es den SC Volmershoven-Heidgen. Der SC spielt als Tabellensiebter mit 18 Punkten bisher eine sehr solide Runde. Gegen die Topgegner RW Merl (0:3), 1. FC Niederkassel (0:5) und BW Friesdorf (1:1) hakte es bisher aber noch. Der TuS Oberpleis hat unter der Woche gegen B-Ligist VfR Marienfeld den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale klar gemacht. In der Liga hängen die Trauben nun wieder etwas höher.