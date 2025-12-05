Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Der SV Niederbachem bekommt es mit RW Merl zu tun. – Foto: LaBima
Der Spitzenreiter in Volmershoven - RW Merl hält Schlagdistanz
Bezirksliga, Staffel 2: Tabellenführer TuS Oberpleis muss am Sonntag zum SC Volmershoven-Heidgen. RW Merl macht aktuell am meisten Druck auf den TuS.
Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2 kommt dieser Tage ein wenig verzerrt daher. Manche Mannschaften stehen schon bei 13 Spielen, andere erst bei elf. Grund dafür ist in erster Linie der späte Rückzug des SV Vorgebirge. Zusätzlich wurde die Partie zwischen dem SV Leuscheid und dem VfR Hangelar abgebrochen. An der Spitze sind die Verhältnisse derweil zurechtgerückt: Tabellenführer TuS Oberpleis und Verfolger RW Merl haben jeweils zwölf Spiele. Drei Punkte trennt die beiden Topteams vor dem 14. Spieltag.
Um die Aufgabe, den Tabellenführer zu empfangen, kommt höchstwahrscheinlich kein Team herum. An diesem Wochenende trifft es den SC Volmershoven-Heidgen. Der SC spielt als Tabellensiebter mit 18 Punkten bisher eine sehr solide Runde. Gegen die Topgegner RW Merl (0:3), 1. FC Niederkassel (0:5) und BW Friesdorf (1:1) hakte es bisher aber noch. Der TuS Oberpleis hat unter der Woche gegen B-Ligist VfR Marienfeld den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale klar gemacht. In der Liga hängen die Trauben nun wieder etwas höher.
Die Favoritenrolle des TuS Oberpleis war vor der Saison ein Stück weit zu erwarten, bei Rot-Weiß Merl sieht das anders aus. Der Aufsteiger ist in den vergangenen Wochen so richtig ins Rollen gekommen - anders als der SV Niederbachem, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht und diese Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich hat. Sollte Merl weiter nicht zu stoppen sein, bleiben die Rot-Weißen der erste Verfolger.