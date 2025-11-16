Niederkassel überrollt Oberdrees brachial - Abbruch in Leuscheid

Es war alles angerichtet für ein echtes Topspiel: Der Tabellenzweite 1. FC Niederkassel hatte den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees zu Gast. Beide hatten mit einem Sieg die theoretische Möglichkeit, an die Tabellenspitze zu springen und beide waren in dieser Saison richtig stark unterwegs - Oberdrees indes deutlich überraschender als Niederkassel mit seinem hochkarätig aufgerüsteten Kader. Spannend wurde es am Sonntag aber mal so ganz und gar nicht.
Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Rot-Weiß Merl 3:5
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay (60. Shahryar Ahmadi), Aljoscha Schmidt, Johannes Langhans, Aboul Alassani (66. Manuel Frings), Paul Hupperich, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (46. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Francesco Costarella (46. Giwhi Song), Mikail Polat Karagöz (75. Karim Bensaid) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias, Tim Kukelka, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Tobias Hoffmeister - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Wilking (7.), 1:1 Christopher Preloznik (32.), 1:2 Christopher Preloznik (51.), 2:3 Tim Wilking (52.), 1:3 Tim Kukelka (69.), 2:4 Martin Racipovic (71.), 2:5 Martin Racipovic (72.), 3:5 Shahryar Ahmadi (86. Foulelfmeter)
_________________________
SC Volmershoven-Heidgen – SV Niederbachem 2:4
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Tom Nekes, Stephan Bremer, Lars Grage (88. Stefan Eisenburger), Ismail Khaled (72. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza (85. Fabrice Etienne Schumacher), Laurin Hothum (62. Jona Christopher Schöngen), Sebastian Flachmeier, Moritz von Häfen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib (85. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Wootaek Choi, Jan Schmickler (90. Kuteiba Bani-Odeh), Tobias Schreiner, Tae-jin Kim, Lukas Miebach (46. Okanda Felicien), Ali AKbar Mortazawi, Mito Toure (74. Zouhair El Bassraoui) - Trainer: Sven Sattler
Schiedsrichter: Philipp Thomas Wolf - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Jan Schmickler (11.), 0:2 Lukas Miebach (41.), 1:2 Stephan Bremer (50.), 1:3 Jan Schmickler (60.), 2:3 Bilal Abik (63.), 2:4 Mahdi Dhouib (81.)
_________________________
Wahlscheider SV – Marokkanischer SV Bonn 2:6
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung (65. Marius Pischel), Timo Hohn, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (46. Maxim Teichrieb), Marius Mylenbusch, Maximilian Feldner (77. Kevin Köller), Marcus Rößler (68. Yannis Köhler), Luis Magnus Lehnen, Denis Derevjanko, Max Klink - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy (93. Ari Yousef), Albara Mohamed Elforjani (77. Francesco Krämer), Volkan Kartal (72. Ronay Cöcel) (86. Enes Erdogan), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Thomas Wieseler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alejandro Albaida Aroca (25.), 0:2 Hamza Asaad Allah Ayari (38.), 1:2 Max Klink (60.), 1:3 Alejandro Albaida Aroca (63.), 1:4 Volkan Kartal (69.), 2:4 Denis Derevjanko (72. Foulelfmeter), 2:5 Mucteba Dogan (86.), 2:6 Alejandro Albaida Aroca (90.+2)
Rot: Nils Dustin Steimel (83./Wahlscheider SV/Foulspiel/Gefährliches Spiel)
_________________________
TuS Buisdorf – TuS 05 Oberpleis 0:4
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens, Luca Hübgen (83. Sebastian Alt), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (80. Noah Ptassek), Gentjan Gashi (73. Philipp Niggemeyer), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (63. Maik Noppe) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Jannik Goethe, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko (64. Gian-Luca Blazic), Patrick Rüth, Tim Becker, Sebastian Witt, Nils Lokotsch, Nikolas Klosterhalfen, Mika Thomas (68. Mehmet Hanefi Öcal) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Florian Lutz - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Mika Thomas (42.), 0:2 Nils Lokotsch (44.), 0:3 Mika Jetzlaff (56.), 0:4 Nikolas Klosterhalfen (86.)
_________________________
SC Uckerath – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:1
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella (83. Lukas Einheuser), Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (68. Marvin Syrstad), Dario Schwarz, Willy Giese (67. Niklas Briesovsky), Jürgen Engbrecht, Robin Graé (59. Danny Matzdorf), Ioannis Zarafidis (59. Justin Brück) - Trainer: Frank Süs
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yassir Bentassil (75. Antonio Bozic), Yevhen Didych (86. Julius Flachsbarth), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed (79. Dario Martinovic) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Murat Bagli - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Yevhen Didych (51.), 1:1 Jürgen Engbrecht (88.)
_________________________