Spielbericht
Der 1. FC Niederkassel hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.
Der 1. FC Niederkassel hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. – Foto: Christian Kreuer

Niederkassel überrollt Oberdrees brachial - Abbruch in Leuscheid

Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel untermauert seine Ambitionen und zerlegt den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees in seine Einzelteile.

Es war alles angerichtet für ein echtes Topspiel: Der Tabellenzweite 1. FC Niederkassel hatte den Tabellendritten TuRa Germania Oberdrees zu Gast. Beide hatten mit einem Sieg die theoretische Möglichkeit, an die Tabellenspitze zu springen und beide waren in dieser Saison richtig stark unterwegs - Oberdrees indes deutlich überraschender als Niederkassel mit seinem hochkarätig aufgerüsteten Kader. Spannend wurde es am Sonntag aber mal so ganz und gar nicht.

Oberdrees geht in Niederkassel unter

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
9
1
Abpfiff

Stattdessen verkam das Verfolgerduell zu einer Machtdemonstration des 1. FC Niederkassel. Mit 9:1 überfuhr der Gastgeber seinen Gast aus Oberdrees. Boris Kivoma, Fabien Dick und Gagik Arutiunian sorgten für die 3:0-Halbzeitführung. Kivoma erhöhte direkt nach der Pause, im direkten Gegenzug verschoss der TuRa einen Elfmeter: Tim Lünenbach scheiterte an Lennox Friedrich. Fatih Tuysuz, Anel Tabakovic und erneut Kivoma stellten bis zur 54. Minute auf 7:0. Coskun Celik erzielte den 1:7-Ehrentreffer für Oberdrees, bevor Fabio Dias und Arutiunian den 9:1-Endstand besorgten. Dass mit Niederkassel im Aufstiegskampf zu rechnen sein würde, war schon vor der Spielzeit klar - der Auftritt am Sonntagabend ist in seiner Deutlichkeit dann aber doch ein überraschendes Ausrufezeichen. Niederkassel bleibt mit einem Spiel mehr und einem Punkt weniger an Tabellenführer TuS Oberpleis dran. Oberdrees rutscht hinter Rot-Weiß Merl auf den vierten Platz ab.

Spielabbruch beim SV Leuscheid

Heute, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
Abgebrochen

Einen Sieger gab es zwischen dem SV Leuscheid und dem VfR Hangelar nicht. Das hing zum einen mit dem 1:1-Spielstand zusammen und zum anderen damit, dass das Spiel noch im ersten Durchgang abgebrochen werden musste. Der Grund ist derweil recht unspektakulär. "Nebel war der Grund, man konnte einfach nichts mehr sehen", erklärte SV-Trainer Slobodan Kresovic nach dem Spiel. Zuvor hatten Valentino Leonardo Pedicillo für Hangelar und Luis Fuchs für Leuscheid getroffen.

Kein Durchblick - auf der Anlage des SV Leuscheid übernahm der Nebel das Kommando.
Kein Durchblick - auf der Anlage des SV Leuscheid übernahm der Nebel das Kommando. – Foto: Sascha Strack

Die weiteren Spiele des 12. Spieltags

Heute, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
3
5
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Rot-Weiß Merl 3:5
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay (60. Shahryar Ahmadi), Aljoscha Schmidt, Johannes Langhans, Aboul Alassani (66. Manuel Frings), Paul Hupperich, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (46. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Francesco Costarella (46. Giwhi Song), Mikail Polat Karagöz (75. Karim Bensaid) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias, Tim Kukelka, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Tobias Hoffmeister - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Wilking (7.), 1:1 Christopher Preloznik (32.), 1:2 Christopher Preloznik (51.), 2:3 Tim Wilking (52.), 1:3 Tim Kukelka (69.), 2:4 Martin Racipovic (71.), 2:5 Martin Racipovic (72.), 3:5 Shahryar Ahmadi (86. Foulelfmeter)

Heute, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
2
4
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – SV Niederbachem 2:4
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Tom Nekes, Stephan Bremer, Lars Grage (88. Stefan Eisenburger), Ismail Khaled (72. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza (85. Fabrice Etienne Schumacher), Laurin Hothum (62. Jona Christopher Schöngen), Sebastian Flachmeier, Moritz von Häfen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib (85. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Wootaek Choi, Jan Schmickler (90. Kuteiba Bani-Odeh), Tobias Schreiner, Tae-jin Kim, Lukas Miebach (46. Okanda Felicien), Ali AKbar Mortazawi, Mito Toure (74. Zouhair El Bassraoui) - Trainer: Sven Sattler
Schiedsrichter: Philipp Thomas Wolf - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Jan Schmickler (11.), 0:2 Lukas Miebach (41.), 1:2 Stephan Bremer (50.), 1:3 Jan Schmickler (60.), 2:3 Bilal Abik (63.), 2:4 Mahdi Dhouib (81.)

Heute, 14:45 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
2
6
Abpfiff

Wahlscheider SV – Marokkanischer SV Bonn 2:6
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung (65. Marius Pischel), Timo Hohn, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (46. Maxim Teichrieb), Marius Mylenbusch, Maximilian Feldner (77. Kevin Köller), Marcus Rößler (68. Yannis Köhler), Luis Magnus Lehnen, Denis Derevjanko, Max Klink - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy (93. Ari Yousef), Albara Mohamed Elforjani (77. Francesco Krämer), Volkan Kartal (72. Ronay Cöcel) (86. Enes Erdogan), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Thomas Wieseler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alejandro Albaida Aroca (25.), 0:2 Hamza Asaad Allah Ayari (38.), 1:2 Max Klink (60.), 1:3 Alejandro Albaida Aroca (63.), 1:4 Volkan Kartal (69.), 2:4 Denis Derevjanko (72. Foulelfmeter), 2:5 Mucteba Dogan (86.), 2:6 Alejandro Albaida Aroca (90.+2)
Rot: Nils Dustin Steimel (83./Wahlscheider SV/Foulspiel/Gefährliches Spiel)

Heute, 14:45 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
0
4
Abpfiff

TuS Buisdorf – TuS 05 Oberpleis 0:4
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens, Luca Hübgen (83. Sebastian Alt), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (80. Noah Ptassek), Gentjan Gashi (73. Philipp Niggemeyer), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (63. Maik Noppe) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Jannik Goethe, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko (64. Gian-Luca Blazic), Patrick Rüth, Tim Becker, Sebastian Witt, Nils Lokotsch, Nikolas Klosterhalfen, Mika Thomas (68. Mehmet Hanefi Öcal) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Florian Lutz - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Mika Thomas (42.), 0:2 Nils Lokotsch (44.), 0:3 Mika Jetzlaff (56.), 0:4 Nikolas Klosterhalfen (86.)

Heute, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
1
Abpfiff

SC Uckerath – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:1
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella (83. Lukas Einheuser), Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (68. Marvin Syrstad), Dario Schwarz, Willy Giese (67. Niklas Briesovsky), Jürgen Engbrecht, Robin Graé (59. Danny Matzdorf), Ioannis Zarafidis (59. Justin Brück) - Trainer: Frank Süs
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini, Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yassir Bentassil (75. Antonio Bozic), Yevhen Didych (86. Julius Flachsbarth), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed (79. Dario Martinovic) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Murat Bagli - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Yevhen Didych (51.), 1:1 Jürgen Engbrecht (88.)

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

