David Becker (li.) bleibt eine weitere Saison beim FK Pirmasens – Foto: EIBNER/Michael Schmidt

Der Kapitän bleibt an Bord David Becker verlängert seinen Vertrag beim FK Pirmasens

Fußball-Oberligist FK Pirmasens kann auch über den Saisonwechsel hinaus auf die Dienste seines Mannschaftskapitäns setzen: David Becker hat seinen Vertrag auf der Husterhöhe um ein weiteres Jahr verlängert und trägt somit bis mindestens Sommer 2024 das FKP-Trikot.

„David ist eine absolute Identifikationsfigur beim FKP und unser Kapitän“, sagt der Sportliche Leiter Marco Steil. „Wir sind unheimlich froh, dass er unseren Weg weiter mitgehen möchte und als Eckpfeiler uns in der kommenden Saison zur Verfügung steht.“



Der 30 Jahre alte Mittelfeld-Akteur ist zur Saison 2013/2014 vom VfB Borussia Neunkirchen zum FK Pirmasens gekommen und hat seitdem rund 290 Pflichtspiele für „die Klub“ absolviert. Darunter waren auch die Auftritte im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim 2015 sowie in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest gegen den FC Bayern Alzenau und den FC 08 Villingen 2018. In allen diesen drei wichtigen Partien stand Becker die komplette Spieldauer auf dem Feld.



In der laufenden Saison hat der zwischenzeitlich mehrere Wochen verletzte „Capitano“ acht Oberliga-Partien bestritten und Ende November seine Rückkehr ins Team gefeiert.