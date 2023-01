Der FSV Duisburg will das Unmögliche möglich machen Ein neuer Trainer und mindestens zwei Neuzugänge - das abgeschlagene Schlusslicht bläst zur Aufholjagd in der Oberliga Niederrhein.

Noch ist für den Oberligisten FSV Duisburg nichts verloren: Die Männer von der Warbruckstraße wollen den Klassenerhalt schaffen. Doch es wird eine schwierige Mission für den Fusionsklub, schließlich verlief die Hinrunde dramatisch schlecht. Der Mann, der den Karren ziehen muss, ist Guido Naumann. Der Routinier folgt an der Seitenlinie auf Engin Kum und Erol Ayar. Das Duo war nach der Trennung von Übungsleiter Luciano Velardi im Oktober interimsweise eingesprungen.

In Gladbeck hat sich der 54-Jährige nicht nur als Coach des SV Zweckel einen guten Namen gemacht, sondern auch als Trainer der DJK Germania Gladbeck, die in der Saison 2007/2008 unter seiner Regie in der Oberliga Westfalen um Punkte gekämpft hat. Für Naumann wird es die zweite Amtszeit beim FSV Duisburg sein, bereits von September 2015 bis April 2016 stand er in Duisburg an der Seitenlinie. Damals musste Naumann gehen, weil der Verein fürchtete, den Aufstieg in die Oberliga zu verfehlen. Sein Nachfolger Günter Abel verpasste den Sprung. Der ehemalige Profi Naumann war unter anderem für die SG Wattenscheid, den SV Darmstadt, Eintracht Braunschweig, Stahl Brandenburg und Alemannia Aachen aktiv.

Zwei neue Spieler haben bereits unterschrieben

Für Tore soll in der Rückrunde Oguz Karagüzel sorgen. Der 22-jährige Angreifer, gebürtiger Gelsenkirchener, kommt vom Landesligisten Firtinaspor Herne und hat zuvor unter anderem für den SV Schermbeck in der Oberliga Westfalen gekickt. Obwohl sein bisheriges Team nur auf dem zwölften Tabellenplatz steht, ist er mit 13 Toren aus 14 Spielen Dritter der Torjägerliste der Spielklasse.