Der FC Wegberg-Beeck vermeldet drei Abgänge

Ins neue Jahr geht der FC Wegberg-Beeck mit einem abgespeckten Team: Die Spieler Vinzent Zingel und Hauke Winkens haben um sofortige Vertragsauflösung gebeten, dem der Klub auch entsprochen hat. Dazu hat sich der Verein vom zweiten Co-Trainer Edin Durakovic getrennt.

Die Gründe bei den Spielern sind sehr unterschiedlich. Bei Zingel, der nach Beendigung seines Studiums in den USA im Januar dieses Jahres zum FC gestoßen war und sich seitdem vor allem als wirkungsvoller Joker einen Namen gemacht hatte, ist es eine berufliche Neuorientierung. „Er hat gesagt, dass er deswegen häufiger mal fehlen könnte“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Verletzungsbedingt hatte der 25-jährige Mittelfeldspieler den überwiegenden Teil der Hinrunde verpasst, kam nur in sechs Partien zum Einsatz. Seine Bilanz daraus kann sich aber wahrlich sehen lassen: drei Tore, ein Assist.

Keine einzige Minute hat dagegen Youngster Hauke Winkens gespielt, der im Sommer aus der eigenen Jugend gekommen war. Nun zieht es den 19-Jährigen zu Niederrhein-Landesligist Union Nettetal – und damit zu dem Klub, von dem im Sommer Hauke Winkens‘ Bruder Peer zum FC gekommen war. Dessen Bruder würde dann also den umgekehrten Weg einschlagen.