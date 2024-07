Der FC Freienbach hat sein Kader zusammen

FC Freienbach: Zwei Leistungsträger treten ab. Ziemlich Bewegung im Kader des FC Freienbach. Allen voran ins Gewicht fallen beim Erstliga-13. der letzten Saison die Abgänge der Teamstützen Tiago Ribeiro und Aleksandar Radovic (beide Rücktritt). Der zweite Torhüter Kai Brinker wurde zudem an den sich unlängst noch auf Goalie-Suche befindenden Interregio-Klub Red Star ausgeliehen. Im Gegenzug konnten Simon Rohrbach (von YF Juventus) und Espoir Niyo (Wil II) verpflichtet werden. Viel erhoffen sich die Verantwortlichen des Schwyzer Vereins auch vom physisch starken Angreifer Giuseppe Gentile (Eschen/Mauren) und von Zidane Vaz (Linth 04). Beide ziehen also von Ligakonkurrenten auf die Beichlen. Dazu wechseln mit Lars Oberholzer und Rino Maggio (beide Rapperswil-Jona II) zwei Talente aus der Region zum FCF. Alle Transfers der Erstliga-Gruppe 3 auf einen Blick.

FC Unterstrass: Müller übernimmt für Wiedemann. Beim FC Unterstrass ersetzt Pascal Müller den zum Saisonende abgetretenen Samuel Wiedemann. Er betreut das eben in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional abgestiegene Team gemeinsam mit Marco Suppa und Renato Wyss. Müller war zuletzt in den verschiedensten Trainerfunktionen beim SV Höngg tätig. Ziel für die Saison soll gemäss einer Mitteilung auf der Vereinswebsite sein, "eine Atmosphäre der Freude am Spiel zu finden, als Team an den Erfolg zu glauben und damit möglichst viele Spiele gewinnen zu können".