Das sind die Neuen beim FC Lachen/Altendorf

Lachen/Altendorf will vorne mitspielen. Beim FC Lachen/Altendorf gibt es nach dem Trainerwechsel von Ivan Del Santo zu Philipp Egli einige Kaderveränderungen. Mit Ihm wechseln auch seine Söhne Nino und Levi zum Interregio-Klub, der neu in der Innerschweizer Gruppe 3 statt in der Gruppe 4 spielt. Ausserdem zieht es Aleandro Norelli und Joel Thoma vom FC Weesen nach Lachen. Neu beim Tabellensiebten der Vorsaison sind zudem Lionel Etoundi Bilomba (von Zürich City), Babelessa Backa (Freienbach) und Adnan Talevic (zuletzt Siebnen). Der Verein verlassen haben derweil Lautaro Anfossi (zu Red Star), Jerome Baumann (Horgen) und Kristijan Klincov (Thalwil). "Ich bin ehrgeizig, daher möchte ich im oberen Drittel der Liga mitspielen", sagte Trainer Philipp Egli gegenüber dem "Höfner Volksblatt/March Anzeiger".