»Der beste Trainer der Liga«

Den Derbyfrust aus den Kleidern geschüttelt haben sich am Dienstag die Schnüdel mit einem verdienten 3:2-Heimsieg gegen die DJK Vilzing. Jetzt wollen die 05er die Englische Woche krönen und sich in Augsburg schadlos halten. "Das wird eine sehr reizvolle Aufgabe, weil wir nicht nur auf eine spannende Mannschaft, sondern vor allem auf den besten Trainer der Liga treffen. Ich gehe davon aus, dass beide Teams ihrer Spielweise treu bleiben. Ich erwarte ein Spiel mit hohem Pressing und spielerischen Lösungen auf beiden Seiten. Wie wollen unsere am Dienstag neu gestartete Serie fortsetzen und einen weiteren Dreier einfahren", sagt Schnüdel-Coach Victor Kleinhenz im Vorfeld der Partie.

Für Kleinhenz wird es keine Partie wie jede andere werden, stand er doch noch bis zum Sommer in Diensten des bayerisch-schwäbischen Bundesligisten und coachte im Nachwuchsbereich die U19 des FCA. So wird er auch den ein oder anderen Akteur wieder treffen, den er in der vergangenen Saison noch unter seinen Fittichen hatte. "Ich freue mich sehr darauf, einige alte Weggefährten zu treffen", so Kleinhenz. Auf Seiten der Gäste fällt Nils Piwernetz wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Ansonsten sind alle Mann an Bord, auch Kevin Fery steht nach seiner abgelaufen gelb-rot Sperre wieder im Aufgebot.



Aber auch für den von Kleinhenz so gelobten Cheftrainer der Hausherren wird es ein besonderes Spiel werden. Tobias Strobl trifft nämlich ebenfalls auf seinen Ex-Verein. Mit den Schnüdeln verpasste der 37-Jährige 2021 nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga. Im Frühjahr 2022 wurde der gebürtige Ingolstädter allerdings dann von seinen Aufgaben in Schweinfurt entbunden und heuerte kurz darauf in Augsburg an.