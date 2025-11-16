Der 14. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt

Der VFB Rheingold bleibt nach einem Spektakel im Paradiesstadion an den Topteams dran. – Foto: David Zimmer

Die Kreisliga A Rees/Bocholt bot erneut reichlich Spannung, viele Tore und mehrere richtungsweisende Ergebnisse. Besonders das spektakuläre 10-Tore-Spiel in TuS Haffen-Mehr sorgte für Gesprächsstoff. GSV Suderwick marschiert derweil vorneweg, DJK Rhede hält den Druck hoch, und Rheingold Emmerich feiert ein Offensivfest.

Der 14. Spieltag zeigte wieder einmal, wie ausgeglichen und torreich die Kreisliga A Rees/Bocholt in dieser Saison ist. Suderwick hält die Konkurrenz mit einem erneuten Kantersieg auf Distanz. Rhede bleibt dran, und Rheingold Emmerich unterstreicht mit dem Offensivspektakel in Haffen-Mehr seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz. Im Tabellenkeller rücken die Mannschaften dichter zusammen. TuB Mussum, Olympia Bocholt und PSV Wesel II feiern wichtige Siege, während SV Bislich und Grün-Weiß Vardingholt weiter straucheln. Die Liga bleibt hochspannend – sowohl oben als auch unten. So lief der 14.Spieltag

Verdientes Remis Do., 13.11.2025, 19:30 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt SV Brünen SV Brünen 1 1 Abpfiff Zwischen TuB Bocholt und dem SV Brünen entwickelte sich ein zweikampfbetontes Spiel, das am Ende keinen Sieger fand. Mohammady traf nach 18 Minuten zur Bocholter Führung, doch Brünen kam nach der Pause stärker aus der Kabine und glich durch Nico Küppers aus.Beide Teams hatten im weiteren Verlauf kleinere Chancen, doch hochkarätig wurde es selten. Das Remis geht insgesamt in Ordnung und spiegelt die ausgeglichene Partie wider. Die Spiele am Freitag Der Tabellenführer rollt weiter

Suderwick bleibt auch weiter die dominierende Mannschaft der Liga. Mit einem beeindruckenden 8:1-Heimsieg über SV Krechting untermauerte der Spitzenreiter seine Titelambitionen eindrucksvoll. Niklas Mike Rossel eröffnete den Torreigen nach 23 Minuten, und nur zwei Minuten später erhöhte Nico Maurick. Kurz vor der Pause legte derselbe Spieler das 3:0 nach – ein frühes Zeichen dafür, wohin sich dieses Spiel entwickeln würde.Krechting kam zwar nach der Halbzeit durch Rensing zum zwischenzeitlichen 3:1, doch Suderwick ließ sich davon nicht irritieren. Tom Boland traf doppelt zum 4:1 und 5:1, ehe Rossel, Maurick und Christopher Palitza nachlegten. Mit dieser Offensivpower und nunmehr 39 Punkten scheint die Viktoria momentan kaum aufzuhalten zu sein.

Der A-Jugendliche der Gastgeber bleibt weiterhin extrem Tor hungrig. – Foto: Marcel Eichholz7GSV Suderwick

Rhede liefert sich mit Suderwick ein Fernduell um die Tabellenspitze – und bleibt durch den 1:4-Erfolg beim VfR Mehrhoog in Schlagdistanz. Bereits nach fünf Minuten schob Marco Moscheik zum 0:1 ein. Auch nach dem frühen Führungstreffer dominierte Rhede die Partie. Moscheik traf erneut, Touray erhöhte kurz darauf auf 0:3. Zwar gelang Mehrhoog mit dem Anschlusstreffer durch Miguel Sperling das 1:3, doch Ben Schücker machte in der Schlussminute alles klar. Rhede bleibt mit 37 Punkten weiterhin ärgster Verfolger Suderwicks und zeigt sich defensiv stabil sowie offensiv effizient. Enges Kellerduell geht an Mussum

Im Abstiegsbereich war das Duell zwischen SC TuB Mussum und SV Bislich von besonderer Bedeutung. Am Ende entschieden Nuancen: Mislem Mislemani erzielte in der 60. Minute das einzige Tor einer insgesamt chancenarmen Partie. Mussum verteidigte die Führung konsequent und verschafft sich durch den Dreier wertvolle Punkte. Für Bislich bleibt die Lage dagegen angespannt. Die Spiele am Sonntag Klare Sache für den SV Vrasselt

SV Emmerich-Vrasselt zeigte in Biemenhorst eine abgeklärte Leistung und gewann auch in der Höhe verdient. Jan Kurt Giesbers brachte den SVV früh auf Kurs, Benjamin Jesche erhöhte vor der Pause auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Giesbers sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung, Jesche legte ebenfalls nach und Rainer Offergeld setzte den Schlusspunkt. Vrasselt behauptet mit diesem souveränen Auftritt seinen Platz im oberen Tabellenfeld und hält die Spitzengruppe weiter unter Druck. Später Doppelschlag entscheidet

RSV Praest feierte einen wichtigen Heimsieg gegen Grün-Weiß Vardingholt, das weiterhin am Tabellenende feststeckt. Nach dem frühen 1:0 durch Joel Ising kamen die Gäste noch vor der Pause durch Nils Kamperschroer zum Ausgleich. In einer umkämpften Partie gelang dem PSV die Führung durch Lars Verbücheln, doch Vardingholt konnte sogar den Ausgleich durch Jan-Bernd Teroerde erzielen. Doch Praest zeigte Moral und drehte das Spiel mit einer starken Schlussphase. Jan-Philipp Ohletz traf binnen zwei Minuten doppelt (87. und 89.), und Marvin Beikirch erhöhte in der Nachspielzeit auf 5:2. Durch den Sieg verschafft sich Praest etwas Luft im Mittelfeld, während Vardingholt weiterhin tief in der Krise steckt. Ein Spektakel für die Zuschauer

Das Spiel des Tages – und vielleicht eines der Spiele der Saison – fand in Haffen-Mehr statt. Sehr selten erlebt man ein Spiel mit zehn Toren, zwei Platzverweisen und ständig wechselnden Spielverläufen. >>>Hier geht es zum ausführlichen Bericht Lebenszeichen im Abstiegskampf

Der PSV Wesel II feierte einen enorm wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Maximilian Brunner traf nach 28 Minuten zum 1:0, und David Adenaya legte in der 76. Minute nach. Zwar sorgte Ben Payenberg in der 90. Minute kurz für Spannung, doch Viktor Sawatzki entschied das Spiel in der Nachspielzeit endgültig. Durch diesen 3:1-Erfolg klettert Wesel II über den Strich und sendet ein klares Lebenszeichen im unteren Drittel. Olympia holt Big Points