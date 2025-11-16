Kreisliga A Rees/Bocholt: Krimi im Paradiesstadion

In einem spektakulären Kreislig A Spiel, das in Phasen eher an ein Offensivfeuerwerk als an einen geregelten Fußballmittag erinnerte, setzte sich der VfB Rheingold Emmerich mit 6:4 beim TuS Haffen-Mehr durch.

„Wir haben heute eine richtig starke erste Halbzeit gespielt und sind immer wieder zurückgekommen – gegen so einen starken Gegner", äußerte sich TuS-Trainer Dennis Lindemann nach dem Spiel.

TuS Haffen-Mehr erwischte einen Traumstart. Bereits in der 8. Minute brachte Tom Brömmling die Gastgeber nach einer Ecke in Führung. Der VfB reagierte jedoch prompt: Innerhalb einer Minute drehte Ramadan Sherifi (26.) und Cem Altun (27.) die Partie zum 1:2. Doch der TuS zeigte Moral – und wie! Jannik Zelle glich per Kopf nach Ecke zum 2:2 aus (30.). Doch fast im Gegenzug stellte erneut R.Sherifi auf 2:3 (35.), ehe die Hausherren kurz vor der Pause zurückschlugen: Justin Schepersmann schweißte den Ball nach starkem Anspiel zum 3:3 ein (44.).

Zweite Halbzeit: Viele Karten und große Qualität

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochintensiv. Zunächst gab es einen Bruch im Spiel, als Abdullo Saidov wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste (66.). Kurz darauf kassierte Avni Sherifi ebenfalls Gelb – die Gäste waren sichtlich angefressen. Doch trotz Unterzahl schlug der VfB erneut zu: R.Sherifi staubte nach einer Flanke zum 4:4-Ausgleich ab, denn Paul te Baay parierte zuvor stark (60.) – der dritte persönliche Treffer des Stürmers an diesem Tag. Ab der 74. Minute übernahmen die Gäste endgültig das Kommando. Zuerst nickte Avni Sherifi per Kopf zum 4:5 ein, ehe R.Sherifi mit seinem vierten Treffer und dem 21. Saisontor das 4:6 erzielte (82.). Damit war die Entscheidung gefallen.

Späte Eskalation – und ein Schiedsrichter, der Fragen offenlässt

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zu einem der größten Aufreger wurde die Gelb-Rote Karte gegen Torjäger R.Sherifi in der Nachspielzeit – obwohl der Stürmer zuvor überhaupt keine gelbe Karte gesehen hatte. Die Situation sorgte für regelrechte Tumulte.

Das Trainerduo des VfB, Nils Handrup und Maik de Vries, war nach dem Abpfiff zwar mit dem Sieg zufrieden, jedoch über die Leitung des Unparteiischen Frank Dickmann entsetzt:

„Der Schiedsrichter hatte heute mit mehreren Fehlentscheidungen enormen Einfluss auf das Spiel", erklärte Co-Trainer Maik de Vries. Der Trainer Handrup legte nach und sagte: „Dass er nach dem Spiel nicht mit sich reden lässt – das ist absolut frech. So etwas kann am Ende der Saison spielentscheidende Konsequenzen haben.“

Die TuS-Sicht: Gute Offensive, aber defensive Sorgen

Obwohl Haffen-Mehr vier Treffer erzielte und mehrfach zurückkam, haderte Trainer Dennis Lindemann mit einem altbekannten Problem: „Wir kassieren in letzter Zeit einfach viel zu viele Gegentore – im Schnitt drei pro Spiel. So kannst du nicht dauerhaft Punkte holen. Wir sind mittlerweile die ‚Schießbude der Liga‘.“ Zur Offensive hatte er hingegen Lob übrig – doch gegen die Sherifi-Brüder sei Rheingold kaum zu stoppen: „Das sind einfach zwei Unterschiedsspieler in dieser Liga. Am Ende muss man sagen: Geld schießt halt Tore.“

Ein atemberaubendes Spiel endet mit einem 6:4-Auswärtssieg für den VfB Rheingold Emmerich. Der TuS Haffen-Mehr zeigt große Moral, starken Offensivfußball und Leidenschaft, scheitert jedoch an der brutalen individuellen Klasse der Sherifi-Brüder – und an einer wackeligen Defensive. Der VfB nimmt drei Punkte mit, wird aber noch lange über die Leistung des Schiedsrichters sprechen.

TuS Haffen-Mehr – VfB Rheingold Emmerich 4:6

TuS Haffen-Mehr: te Baay, Schnelting, Conde, Haubruck, Bennewirtz (73. Schnelting), Brömmling, Schepersmann (85. Hartl), Seegers, Möller (84. Gerwers), Bennewirtz (78. Zitter), Zelle

VfB Rheingold Emmerich: Ali Mohamad, Roszykiewicz, Könighaus, Dana, Müller, Sherifi, Saidov, Stein (46. Keles), Sherifi (75. Stein), Altun, Tchamousou (46. Bilali)

Tore: 1:0 Brömmling (8.), 1:1 Sherifi (26.), 1:2 Altun (27.), 2:2 Zelle (30.), 2:3 Sherifi (35.), 3:3 Seegers (39. Foulelfmeter), 4:3 Schepersmann (44.), 4:4 Sherifi (60.), 4:5 Sherifi (74.), 4:6 Sherifi (82.)

Gelb-Rot: Saidov (66./VfB Rheingold Emmerich/Foulspiel)

Gelb-Rot: Sherifi (90./VfB Rheingold Emmerich/Foulspiel)

So geht es weiter

15. Spieltag

Do., 27.11.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuS Haffen-Mehr

Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

Sa., 29.11.25 16:30 Uhr DJK Rhede - RSV Praest

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Biemenhorst II

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - PSV Wesel II

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfR Mehrhoog

So., 30.11.25 15:15 Uhr TV Voerde - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick

So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC TuB Mussum 1926



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - DJK Rhede

Sa., 06.12.25 16:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Bislich

Sa., 06.12.25 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfB Rheingold Emmerich

So., 07.12.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - FC Olympia Bocholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr RSV Praest - TuB Bocholt

So., 07.12.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Krechting

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Spellen

So., 07.12.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 07.12.25 15:15 Uhr TV Voerde - SC TuB Mussum 1926