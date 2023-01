Der 1. FC Bocholt sucht noch einen Außenbahnspieler Angreifer Robert Nnaji verlässt den Regionalligisten überraschend. Kaderplaner Marcus John sucht nun noch einen Spieler.

Es ist eine faustdicke Überraschung auf dem Winter-Transfermarkt: Robert Tochukwu Nnaji wechselt vom Regionalligisten 1. FC Bocholt zum Oberliga-Klub Sport- und Spielvereinigung Velbert. Der 26-Jährige kam im Sommer 2022 von den Sportfreunden Lotte an den Hünting und wurde in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West in elf Partien eingesetzt, in denen ihm zwei Torvorlagen gelungen sind. Hinzu kamen zwei Einsätze im Niederrheinpokal. Zuletzt wurde der flinke Spieler sogar noch im Testspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen eingesetzt.

Allerdings kickte Nnaji bereits von 2017 bis 2021 für die SSVg. Velbert, die derzeit Tabellenführer der Oberliga Niederrhein ist und den Sprung in die Regionalliga schaffen will. "Robert wünscht sich einfach mehr Spielzeit und das können wir ihm auch in der Rückrunde nicht garantieren. Da er schon mal in Velbert war, weiß er, was da auf ihn zukommt. Ich freue mich sehr, dass er eine gute Alternative gefunden hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg“, sagt Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt.

Ein Neuzugang wurde bereits verpflichtet