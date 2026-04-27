Dennis Tornieporth gratuliert TuS Dassendorf II zum Aufstieg

Dennis Torniepoth war nach der Derby-Leistung nicht zufrieden. – Foto: IMAGO IMAGES / DSV

Kreisliga Hamburg 3: Große Kulisse, große Erwartungen - aber keine Punkte: Der FSV Geesthacht unterliegt der TuS Dassendorf II mit 1:3. Während Dennis Tornieporth deutliche Kritik übt, zeigt sich Torben Krauel hochzufrieden.

Am Ende musste sich der FSV Geesthacht der TuS Dassendorf II mit 1:3 geschlagen geben. Vor allem im ersten Durchgang lief bei den Gastgebern wenig zusammen, während der Tabellenführer seine Möglichkeiten nutzte und von Fehlern profitierte. Im zweiten Abschnitt stemmte sich Geesthacht zumindest kämpferisch gegen die Niederlage, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.

Alles war angerichtet für einen besonderen Fußballtag: Der Rasen im Geesthachter Waldstadion präsentierte sich dank intensiver Pflege in gutem Zustand, die Tribünen waren gut gefüllt und die Atmosphäre ließ auf ein echtes Derby hoffen. Für den FSV Geesthacht war es zudem ein besonderes Spiel, da erstmals seit mehreren Jahren wieder im Stadion gespielt wurde. Die Voraussetzungen stimmten - und auch intern war der Glaube groß, dem Favoriten ein Bein stellen zu können. Doch auf dem Platz konnte die Euphorie nicht bestätigt werden.

Tornieporth übt deutliche Kritik

Trainer Dennis Tornieporth analysierte die Partie im Anschluss in den Vereinsmedien: „Um Fußballspiele zu gewinnen, unsere letzten Spiele waren dafür Paradebeispiele, muss man eine gewisse Leistungs- und Laufbereitschaft, respektive Einsatzbereitschaft an den Tag legen und auch mal an seine Grenzen oder darüberhinaus gehen.“

Genau das habe gefehlt: „Leider haben wir das in diesem Spiel nicht ansatzweise geschafft und folgerichtig absolut verdient verloren.“ Besonders kritisch sah er die Anfangsphase: „In den ersten 45 Minuten haben wir überhaupt nicht stattgefunden und sind dadurch auf die Verliererstraße abgebogen.“

Auch bei den Gegentoren sprach er von zu einfachen Fehlern: „Weiterhin haben wir uns bei allen drei Gegentoren als gute Gastgeber präsentiert und sie quasi auf dem Silbertablett serviert. Entsprechend gehen meine Glückwünsche an Dassendorf, ein verdienter Sieg und (fast) Aufsteiger."

Krauel stolz auf seine Mannschaft

Auf der anderen Seite zeigte sich Dassendorfs Trainer Torben Krauel hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. Das war taktisch und im Spiel gegen den Ball einfach eine richtig gute Leistung. So darf es die letzten Spiele gerne weitergehen. Chapeau!“

Mit dem Sieg untermauert die TuS Dassendorf II ihre Spitzenposition und steuert mit großen Schritten auf den Aufstieg in die Bezirksliga zu. Der FSV Geesthacht hingegen bleibt im unteren Tabellenmittelfeld und steht in den kommenden Wochen weiter unter Zugzwang.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: