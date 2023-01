Dennis Owusu verlässt TSV Steinbach Haiger RL SÜDWEST: +++ Dennis Owusu hat seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger vorzeitig aufgelöst +++

Dennis Owusu hat seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger vorzeitig aufgelöst. Somit steht der 22-Jährige ab sofort nicht mehr im Kader des Tabellenfünften.

Owusu war im Sommer vom FC Gießen an den Haarwasen gewechselt. Bei zehn Einsätzen (ein Assist) in der Regionalliga-Mannschaften spielte der Außenbahn-Akteur knapp 350 Minuten. In der Hessenliga-Elf des TSV kam Dennis Owusu zu vier Einsätzen über die volle Spielzeit mit zwei Vorlagen.