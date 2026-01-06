Dennis Krause übernimmt den 1. FC Mönchengladbach

Am Montagmittag hatte Florian Wittkopf im Gespräch mit unserer Redaktion mitgeteilt, dass er gemeinsam mit seinem Co-Trainer Christian Schiffers von seinem Amt als Trainer des 1. FC Mönchengladbach zurückgetreten ist (wir berichteten hier). Nur gut einen Tag später hat der Klub den Nachfolger vorgestellt. Dennis Krause wird künftig die Geschicke beim Bezirksligisten übernehmen, zunächst einmal unterstützt vom Zweiten Vorsitzenden Tim Schmitz, der auch zuletzt das Trainerteam bereits unterstützt hat.
Der Vorsitzende Timo Wendelen betont zunächst, dass der Verein sich ja keineswegs von Florian Wittkopf und Christian Schiffers getrennt habe. "Ich möchte betonen, dass ich beiden unendlich dankbar bin, dass sie in dieser Lage die Aufgabe übernommen haben. Wir hatten in der Analyse besprochen, dass wir etwas machen wollten, und das ist einfach die Lösung, für die wir uns dann als Verein entschieden haben." Ein Entschluss, der dann offenbar den Rückzug des Trainer-Duos zur Folge hatte.
Am Dienstagabend wurde Krause der Mannschaft vorgestellt, der bis vor kurzem in der gleichen Spielklasse für den TSV Meerbusch II tätig war. Der 32-Jährige hat nun sicherlich keine leichte Aufgabe vor sich, aber auch keine prinzipiell unlösbare: Mit zwölf Punkten aus 17 Spielen ist der 1. FC nur einen Sieg vom rettenden Ufer entfernt. "In der Mannschaft ist durchaus Qualität vorhanden, sie ist aber noch sehr jung", erklärt Wendelen. Um nun etwas Erfahrung hinzuzufügen, kamen in der Winterpause mit Safer Erdogan (VfR Fischeln), Tayfun Yilmaz (TuS Wickrath), Asim Göksu (Türkyiemspor) oder Philip Welzer (Odenkirchen) Spieler, die mit ihrer Erfahrung das junge Personal führen sollen. Und an der einen oder anderen Idee wird bei den Westendern sicherlich auch noch gearbeitet. Es dürfte also spannend bleiben, in der Liga und beim 1. FC.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: