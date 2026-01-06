Der neue Trainer Dennis Krause (Mitte) mit dem Abteilungsleiter Sport, Hermann Kaisers (links) und dem Vorsitzenden Timo Wendelen (rechts). – Foto: 1. FC MG

Dennis Krause übernimmt den 1. FC Mönchengladbach Bezirksliga, Gruppe 3: Der Ex-Coach des TSV Meerbusch II wird künftig im Mönchengladbacher Westend beim 1. FC arbeiten. Unterstützt wird er dabei zunächst von Tim Schmitz. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Bezirksliga 3 FC Viersen VfR Fischeln DJK Dilkrath + 36 weitere

Am Montagmittag hatte Florian Wittkopf im Gespräch mit unserer Redaktion mitgeteilt, dass er gemeinsam mit seinem Co-Trainer Christian Schiffers von seinem Amt als Trainer des 1. FC Mönchengladbach zurückgetreten ist (wir berichteten hier). Nur gut einen Tag später hat der Klub den Nachfolger vorgestellt. Dennis Krause wird künftig die Geschicke beim Bezirksligisten übernehmen, zunächst einmal unterstützt vom Zweiten Vorsitzenden Tim Schmitz, der auch zuletzt das Trainerteam bereits unterstützt hat.

"Beiden Trainern sehr dankbar" Der Vorsitzende Timo Wendelen betont zunächst, dass der Verein sich ja keineswegs von Florian Wittkopf und Christian Schiffers getrennt habe. "Ich möchte betonen, dass ich beiden unendlich dankbar bin, dass sie in dieser Lage die Aufgabe übernommen haben. Wir hatten in der Analyse besprochen, dass wir etwas machen wollten, und das ist einfach die Lösung, für die wir uns dann als Verein entschieden haben." Ein Entschluss, der dann offenbar den Rückzug des Trainer-Duos zur Folge hatte.