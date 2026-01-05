Flo Wittkopf nicht mehr Trainer des 1. FC Mönchengladbach

Florian Wittkopf und sein Assistent Christian Schiffers sind nicht mehr länger auf der Trainerbank des Bezirksligisten 1. FC Mönchengladbach verantwortlich. Das teilte der Coach unserer Redaktion am Montagvormittag mit. Grund dafür ist aber nicht etwa der enttäuschende Auftritt bei der Hallenstadtmeisterschaft, als die Westender sang- und klanglos in der Zwischenrunde scheiterten. Vielmehr ist eine personelle Entscheidung des Vereins für diesen Schritt verantwortlich.
"Zu Beginn der Winterpause hatten wir ein ganz normales Analysegespräch, in dem wir natürlich auch besprochen haben, ob man personell etwas verändern kann. Dabei ging es darum, ob man jemanden im Trainerteam dazu nimmt, was ich eigentlich schon vor der Saison ganz gerne so gehabt hätte", erklärt Wittkopf, der zur laufenden Saison vom 1. FC Viersen zum Traditionsklub gewechselt war. Diese Überlegung hatte es wohl auch zwischenzeitlich noch einmal gegeben, lose Gespräche waren aber zu diesem Zeitpunkt im Sande verlaufen. "Da war auch klar, dass wir für unsere Seite gesagt haben, dass wir uns eine Zusammenarbeit mit dem besagten Kandidaten eigentlich nicht vorstellen können", lässt Wittkopf durchblicken. "Zudem gab es das große Versprechen, dass immer offen kommuniziert wird, wenn Gespräche mit jemandem geführt werden. Und am Freitag wurde uns dann mitgeteilt, dass genau dieser Trainer nun dazugeholt worden ist. Da konnte es für uns keine andere Entscheidung geben, als von unserer Aufgabe als Trainer zurückzutreten."
In der Bezirksliga, Gruppe 3 hat der 1. FC nach 17 Spielen nur zwölf Punkte auf dem Konto, steht damit aktuell auf einem Abstiegsplatz. Es fehlt allerdings nur ein Sieg zum rettenden Ufer, enttäuschend war zuletzt etwa der Auftritt im Kellerduell gegen Türkiyemspor. Bei der Kaderzusammensetzung hatte aber auch kaum ein Experte das Team weit besser als die aktuelle Tabellensituation eingeschätzt. Es bleibt nun also abzuwarten, wie es in der Rückserie an der Ernst-Reuter-Kampfbahn weitergeht. Eine Stellungnahme des Vereins steht noch aus.