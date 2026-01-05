Flo Wittkopf nicht mehr Trainer des 1. FC Mönchengladbach

"Konnte keine andere Entscheidung geben"

"Zu Beginn der Winterpause hatten wir ein ganz normales Analysegespräch, in dem wir natürlich auch besprochen haben, ob man personell etwas verändern kann. Dabei ging es darum, ob man jemanden im Trainerteam dazu nimmt, was ich eigentlich schon vor der Saison ganz gerne so gehabt hätte", erklärt Wittkopf, der zur laufenden Saison vom 1. FC Viersen zum Traditionsklub gewechselt war. Diese Überlegung hatte es wohl auch zwischenzeitlich noch einmal gegeben, lose Gespräche waren aber zu diesem Zeitpunkt im Sande verlaufen. "Da war auch klar, dass wir für unsere Seite gesagt haben, dass wir uns eine Zusammenarbeit mit dem besagten Kandidaten eigentlich nicht vorstellen können", lässt Wittkopf durchblicken. "Zudem gab es das große Versprechen, dass immer offen kommuniziert wird, wenn Gespräche mit jemandem geführt werden. Und am Freitag wurde uns dann mitgeteilt, dass genau dieser Trainer nun dazugeholt worden ist. Da konnte es für uns keine andere Entscheidung geben, als von unserer Aufgabe als Trainer zurückzutreten."