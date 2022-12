Dennis Charlier nicht mehr Trainer bei Sterkrade-Nord Landesliga, Gruppe 2: Dennis Charlier hat seinen Rücktritt als Cheftrainer bei der Spvgg Sterkrade-Nord erklärt.

Wirklich überraschend war der Rücktritt von Dennis Charlier als Cheftrainer beim Landesligisten Spvgg Sterkrade-Nord nicht. Der Oberliga-Absteiger steht wieder auf einem Abstiegsplatz und es droht der Fall in die Bezirksliga. Um dem Verein einen neuen Impuls zu ermöglichen, ist Charlier am Montag aus eigenen Stücken zurückgetreten.

15 Spiele, 16 Punkte, Tabellenplatz elf. Die Bilanz der Spvgg Sterkrade-Nord nach etwas mehr als der ersten Saisonhälfte liest sich nicht gut. Und dass der Absteiger aus der Oberliga Niederrhein nun auch in der Landesliga unter dem Strich steht, macht den Ernst der Lage deutlich. Nach dem katastrophalen Abschneiden in der Oberliga geht es in der Landesliga ähnlich weiter und es droht der Sturz in die Bezirksliga.

Um genau dieses Szenario zu vermeiden, hat Dennis Charlier die Notbremse gezogen und ist als Trainer zurückgetreten. So will er dem Verein die Zeit lassen, einen Nachfolger zu finden, sich in der Winterpause auf dem Transfermarkt umzuschauen und mit Beginn der Pflichtspiele im kommenden Jahr noch einmal anzugreifen. Denn noch ist das rettende Ufer in Sicht. Punktgleich über dem Strich stehen derzeit die Sportfreunde Lowick, bis zum sechsten Tabellenplatz, auf dem der SV Genc Osman überwintert, sind es nur drei Zähler Rückstand.