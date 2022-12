Delkenheim: Patrick Lieb 2023 als Offensiv-Option Torjäger von Eltville zum FV Delkenheim, der bei 06ern gastiert

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr

Ein Beleg für sportliche Weiterentwicklung. Wobei Bender offenbar keinerlei Stillstand duldet, auch regelmäßig seine Kontaktfelder aktiviert, um das Aufgebot punktuell zu verstärken. Mit der Zusage von Patrick Lieb, seinem früheren Weggefährten beim TuS Nordenstadt, ist ihm das erneut gelungen. Der Stürmer kommt ablösefrei vom Verbandsligisten Spvgg. Eltville, bei dem Bender vor seiner Rückkehr nach Delkenheim erfolgreiche Zeiten mitgeprägt hat. „Patrick ist ein langjähriger Freund von mir und hat viel Erfahrung. Ich freue mich riesig, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat. Er wird uns in jeder Hinsicht bereichern. Er hat selbst auch viele Freunde in der Mannschaft“, sagt Bender. Beide verbindet zudem ein ausgeprägter Torriecher.

Einziger Haken: Patrick Lieb ist durch seinen beruflichen Part beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, wo er im U 17-Bereich für die Spiel- und Videoanalyse zuständig ist, nicht immer bei den Delkenheimer Spielen verfügbar. So oder so – Lieb ist an den Sonntagen, wo er dabei sein kann, mehr als nur eine Option. Daneben kehrt Tim Weilbacher von der Spvgg. Hochheim zum FVD zurück. Davon abgesehen hatte die Delkenheimer Mannschaft im November zum Start der närrischen Saison im großen Zelt auf dem Sportplatzgelände eine Party mit 250 Besuchern organisiert.