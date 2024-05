„Das Spiel verkommt zu Not gegen Elend“ – Glonn II patzt im Aufstiegsrennen

Nach dem Seitenwechsel sei man „ein bisserl wach geworden“, so Zerak. Es sei allerdings schwer gewesen, die massiv hinten drin stehende Brucker Defensive zu knacken. Das sei erst mit einer schön herausgespielten Aktion in der 63. Minute gelungen, als „Patrick Burg gar nicht mehr anders konnte, als den Ball ins Tor zu schieben“. Das genügte, um „erstmals, seit ich in Pliening bin, in Bruck zu gewinnen“, so der TSV-Fußballchef. Verdient, wie er nach dem 1:0-Erfolg meinte, „wir waren spielerisch klar besser“. (hw)