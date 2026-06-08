Das sind Westfalens Torschützenkönige in den überkreislichen Ligen!

Wer war in den überkreislichen Ligen in der Saison 2025/26 am treffsichersten? Wer sicherte sich die Torjägerkanone seiner Liga? FuPa Westfalen hat die große Übersicht der Torschützenkönige!
Maximilian Podehl (28), ASC 09 Dortmund, 28 Tore
Lars Schröder (36), SF Ostinghausen, 22 Tore
Justin Sarpong (26), DJK TuS Hordel, 23 Tore
Lennard Wüllner (31), FC RW Kirchlengern, 28 Tore
Yatma Wade (31), SC Neheim, 24 Tore
Val-Leander Wettklo (28), Königsborner SV, 28 Tore
Hendrik Löbler (24), SV RW Deuten, 26 Tore
Niclas Lehbrink (24), TuS Ahmsen, 35 Tore
Tim Herden (28), Spvg Steinhagen (künftig TuS Dornberg), 22 Tore
Alexander Volke, FC Gütersloh II, 22 Tore
Marijo Pavlovic (23), SpVg Heepen, 22 Tore
Tjark Thore Höftmann (22), TBV Lemgo (künftig SC Verl II), 60 Tore 🥈
Okan Gözütok (32), Vatanspor Hemer (künftig ASSV Letmathe), 31 Tore
Frederik Döppeler, VfR Rüblinghausen, 43 Tore
Jonas Telschow (26), Kirchhörder SC, 71 Tore 🥇
Gianluca Marzullo (35), TuS SG Oestinghausen, 49 Tore 🥉
Nico Berghorst (28), SG Massen, 44 Tore
Reda Fenni, FC 96 Recklinghausen (künftig Spfr. Bulmke), 32 Tore
Luca Klecz, SV Westfalia Huckarde, 32 Tore
Alexander Kock, TSG Dülmen, 23 Tore
Marcel Lukas, SC Greven 09, 23 Tore
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