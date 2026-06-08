 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Das sind Westfalens Torschützenkönige in den überkreislichen Ligen!

Die reguläre Liga-Saison ist seit Ende Mai vorbei.

von Tom Vieth · Heute, 16:42 Uhr · 0 Leser
Jonas Telschow (2.v.l.) ist der Westfalens überkreislicher Top-Torjäger der Saison 25/26.
Jonas Telschow (2.v.l.) ist der Westfalens überkreislicher Top-Torjäger der Saison 25/26. – Foto: Joachim Josephs

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Oberliga Westfalen
Westfalenliga St. 1
LL Westfalen St. 2
LL Westfalen St. 3
LL Westfalen St. 4

Wer war in den überkreislichen Ligen in der Saison 2025/26 am treffsichersten? Wer sicherte sich die Torjägerkanone seiner Liga? FuPa Westfalen hat die große Übersicht der Torschützenkönige!

Oberliga Westfalen

Maximilian Podehl (28), ASC 09 Dortmund, 28 Tore

Westfalenliga Staffel 1

Lars Schröder (36), SF Ostinghausen, 22 Tore

Westfalenliga Staffel 2

Justin Sarpong (26), DJK TuS Hordel, 23 Tore

Landesliga Staffel 1

Lennard Wüllner (31), FC RW Kirchlengern, 28 Tore

Landesliga Staffel 2

Yatma Wade (31), SC Neheim, 24 Tore

Landesliga Staffel 3

Val-Leander Wettklo (28), Königsborner SV, 28 Tore

Landesliga Staffel 4

Hendrik Löbler (24), SV RW Deuten, 26 Tore

Bezirksliga Staffel 1

Niclas Lehbrink (24), TuS Ahmsen, 35 Tore

Bezirksliga Staffel 2

Tim Herden (28), Spvg Steinhagen (künftig TuS Dornberg), 22 Tore

Alexander Volke, FC Gütersloh II, 22 Tore

Marijo Pavlovic (23), SpVg Heepen, 22 Tore

Bezirksliga Staffel 3

Tjark Thore Höftmann (22), TBV Lemgo (künftig SC Verl II), 60 Tore 🥈

Bezirksliga Staffel 4

Okan Gözütok (32), Vatanspor Hemer (künftig ASSV Letmathe), 31 Tore

Bezirksliga Staffel 5

Frederik Döppeler, VfR Rüblinghausen, 43 Tore

Bezirksliga Staffel 6

Jonas Telschow (26), Kirchhörder SC, 71 Tore 🥇

Bezirksliga Staffel 7

Gianluca Marzullo (35), TuS SG Oestinghausen, 49 Tore 🥉

Bezirksliga Staffel 8

Nico Berghorst (28), SG Massen, 44 Tore

Bezirksliga Staffel 9

Reda Fenni, FC 96 Recklinghausen (künftig Spfr. Bulmke), 32 Tore

Bezirksliga Staffel 10

Luca Klecz, SV Westfalia Huckarde, 32 Tore

Bezirksliga Staffel 11

Alexander Kock, TSG Dülmen, 23 Tore

Bezirksliga Staffel 12

Marcel Lukas, SC Greven 09, 23 Tore

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